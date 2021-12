La mujer más importante de cada provincia de España

CÁDIZ / Lola Flores (1923-1995). Folclórica, motejada como “La Faraona”, de extraordinaria popularidad tanto en España como en América. No es cierto que “The New York Times” escribiera esto acerca de su actuación en el Madison Square Garden:. Pero decenas de medios dieron la frase por cierta. Ya saben: “Se non è vero, è ben trovato”