Iglesias reacciona a la reforma laboral seis días después y pide a Díaz y a los socios que solucionen en “privado” sus diferencias

La reforma laboral es uno de los asuntos clave que si bien empezó dividiendo al propio gobierno de coalición, terminó -tras aprobarse alejando a los socios de investidura del Gobierno. Y es que la mayoría de los socios se encuentran, a día de hoy, en el “no” a la reforma cuando llegue al Congreso de los Diputados al pedir una “derogación real de los aspectos más lesivos” del texto aprobado por el PP en 2012.

La derogación de la reforma laboral llegó a Moncloa en el último Consejo de Ministros de 2021 y si desde el Gobierno se mostraron satisfechos por el acuerdo a tres con la patronal y los sindicatos, desde el partido morado acabaron desmarcándose del entusiasmo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al entender que la reforma se quedaba “corta” y criticando que «no es la reforma laboral que haría de ser mayoría en el Gobierno». Ante esto, la respuesta de la vicepresidenta ha sido la de advertir claramente que quien “haga fracasar” la reforma laboral “tendrá que explicárselo” a los trabajadores.

En este balance expuesto tanto por los socios como por el propio partido morado, ha habido un silencio significativo en estos seis días después del anunció de derogación de la reforma laboral. El del ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ha tardado seis días en reaccionar a la medida y lo ha hecho aventurando que tanto su silencio como su pronunciamiento sería criticado. “La lealtad es determinante”, ha avisado en la tertulia de Rac 1, donde ha explicado que debe ser “prudente” puesto que “si no digo nada dicen que ataco a Yolanda (Díaz). Mi obligación es cerrar filas con Yolanda y con el espacio político y esto siempre tiene que ser así”.

En cuanto al alcance de la reforma laboral ha hecho suyas las palabras de los sindicatos. “Los propios sindicatos han reconocido que era difícil llegar más lejos en una negociación en la que está la patronal”, y así ha alabado el trabajo “del equipo del ministerio de trabajo por conseguir un acuerdo con patronal y sindicatos”.

Iglesias, eso sí, ha reclamado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a ERC y Bildu que cesen en sus diferencias en público sobre la reforma laboral “Creo que deberían de dejar de decirse cosas en público y hablar más bien en privado”. En esta línea les ha recomendado “sentarse a hablar” para que la reforma laboral no frustre la mayoría de investidura, ante la posibilidad de que este asunto pueda debilitar este bloque en el Congreso de los Diputados.

Además, ha alertado de una operación por parte del bloque de la derecha para debilitar a la izquierda en la Cámara Baja, ante la posibilidad del Partido Popular o de Ciudadanos de abstenerse en la votación sobre la reforma laboral. “Ahora dentro del PP van a debatir si a lo mejor se abstiene para hacer daño a Yolanda y a UP, si pueden conseguir que se rompa la mayoría de la investidura que se construye con ERC, Bildu y el PNV”.