Casado reclama a Sánchez el cese de Garzón y defiende “más ganadería y menos comunismo”

El líder del PP, Pablo Casado continúa con su defensa de la ganadería española, después de la polémica generada por la entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico «The Guardian» en la que cargaba contra las macrogranjas y ponía en cuestión la calidad de la carne que se produce en las mismas lo que ha provocado, incluso, tensiones en el Gobierno.

Casado ha visitado hoy una explotación ganadera extensiva de vacuno en Las Navas del Marqués (Ávila) donde subrayó que “España tiene la mejor carne del mundo” gracias a sus entornos, a ganaderas como Eva con sus 70 vacas y “gracias a que hay una regulación de bienestar animal para garantizar que los animales estén en condiciones que permitan tener una muy buena carne”. Aseguró que está “tremendamente indignado” con el ataque continuo que se hace contra los agricultores y ganaderos desde el “las vacas contaminan, a ir contra el sector remolachero contra el azúcar” o decir que España exporta carne de mala calidad. Por ello, reivindicó la dieta mediterránea ya que, recordó, España es el “segundo país más longevo, por detrás de Japón”.

El líder del PP exigió de nuevo a Pedro Sánchez que “cese ya a Alberto Garzón, porque si no se hace responsable” de sus palabras. Manteniéndole, dijo, “compra la tesis del ministro de Consumo: el de que España exporta mala carne” al tiempo que deja ver que “Sánchez no manda nada, porque no es capaz de cambiarlo aunque diga un disparate sobre la carne española. Que se retracte de sus palabras y pida perdón a los ganaderos. La unión del Gobierno es un bulo”.

Asimismo, puso en valor el trabajo de los ganaderos que da empleo a dos millones de españoles, que produce 9 mil millones de euros de exportaciones y por tanto “de marca España”. Subrayó que también es algo que reivindica el candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Además, apuntó que en Castilla y León hay grandes granjas, “no se sí son macrogranjas”, donde, insistió, no se maltrata a los animales y se cumple con la normativa “extricta” que, recordó, es una norma que “dependen del ministro de Consumo” al tiempo que negó que estas contaminen. “Niego también lo de la contaminación”, dijo.

"No hay precedentes de un Gobierno que ataque a sus propios productos y hable mal de su país en el extranjero, y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato".#MásGanaderíaMenosComunismo



“Yo apoyo todas las ganaderías, la extensiva, la intensiva que cumplen con las normas”, al tiempo que emplazó a los medios que, sí hace falta, se puede ir a una ganaderia intensiva “sin ningún problema” como la que hay en Meneses del Campo en Palencia.

Casado destacó que se sienten “maltratados” porque la PAC se ha negociado sin consenso, porque se insulta a los ganaderos, a la dieta Mediterránea...: “No hay precedentes de un Gobierno que habla mal de su país en el extranjero”; al tiempo que recordó que la imagen de España también está en entredicho a nivel internacional por el reparto de fondos europeos.

“Ganadería o comunismo”

El PP ha lanzado una campaña llamada “más ganadería, menos comunismo” que evoca al eslogan de campaña de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cuando se presentó con el de “comunismo o libertad”, después de que Pablo Iglesias anunciara que se presentaba como candidato por Unidas Podemos

-Más responsabilidad, menos entrevistas dañinas.

-Más apoyo, menos ataques.

-Más conocer la realidad, menos ignorancia.

-Más asumir responsabilidades, menos escurrir el bulto.

-Más generar empleo, menos ideología ruinosa.#MásGanaderíaMenosComunismo pic.twitter.com/Ax8qxMtE2U — Partido Popular (@populares) January 14, 2022

Por ello ha sido preguntado el líder del PP quien ha recordado que, el comunista, Alberto Garzón, “intenta decirnos que hay que comer menos carne, y también que no podíamos viajar en avión mientras “ellos sí podían comerlo y también viajar en Falcon”. Apuntó que también intentaron decirnos que “no podíamos cambiar demasiado de móvil; pero ellos sí”. “Como son comunistas pueden comer lo que les dé la gana en sus ministerios y los españoles, que no llegan a fin de mes, vienen a decidir por ellos sobre lo que pueden o no hacer”. Subrayó que “el comunismo es la ideología que más muerte y opresión ha provocado en Europa; y no les llamo yo comunistas, se llaman ellos así y se sienten orgullosos de ello”, un régimen que tildó de “dictatorial”.