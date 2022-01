Cinco datos que (quizás) no sabías de Manuel Fraga

Se cumplen diez años de la muerte de Manuel Fraga, quien fuera presidente de la Xunta de Galicia, fundador de Alianza Popular y ministro de Turismo. Los dirigentes del Partido Popular recordaron hoy su legado. El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, señaló, durante un acto en Villalba, su localidad natal, que el “mejor homenaje que se le puede hacer es continuar con su legado de construir un PP mayoritario en Galicia y en España”. Desde Castilla y León, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante su intervención en el XIV Congreso del PP de Castilla y León, recordó “su altura de miras, su legado” y quiso tener un recuerdo para él y toda su familia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo FOTO: Carlos Castro Europa Press

A continuación, repasamos algunos de su hitos.

Ministro de Turismo

Fue ministro de Información y Turismo (1962-1969), con reformas aperturistas y potenciando el turismo, Spain is different, como gran pilar de la economía española. Durante aquellos años tuvo lugar el accidente nuclear de Palomares, un incidente nuclear ocurrido en la localidad de Palomares que dejó su famosa foto bañándose en la costa de Alemería para demostrar que no existía ningún problema en sus aguas que impidieran el baño. Fue una de las mejores campañas de publicidad que se recuerdan.

Foto de archivo del 8 de marzo de 1966 del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga (2-d), y el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke (d), bañándose en la playa de Palomares, en Almería FOTO: efe EFE

Padre de la Constitución

Manuel Fraga fue uno de los padres de la Constitución. La muerte de Francisco Franco puso fin a un periodo de 36 años en los que España estuvo bajo la dictadura de este militar. A partir del 20 de noviembre de 1975, el país entró La Transición para transformar el sistema del momento en uno democrático. El proceso de crear la nueva Constitución fue realizado por los conocidos como los siete padres de la Constitución, con unas ideologías muy diferentes y que pertenecían a partidos políticos distintos.

Fueron: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo por parte del partido Unión de Centro Democrática (UCD); Gregorio Peces-Barba por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Jordi Solé Tura por el Partido Comunista de España (PCE); Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular; y Miquel Roca i Junyent por Minoría Catalana.

LOS PADRES DE LA CONSTITUCION EN UN ACTO CELEBRADO EN MADRID EN 2005 FOTO: Otros La Razón

Fundador de Alianza Popular

Alianza Popular fue el germen del actual Partido Popular. Se inscribió el 9 de octubre de 1976 como una “federación” de siete organizaciones. El principal impulsor de esta confederación fue Manuel Fraga Iribarne, quien meses antes de la fundación de Alianza Popular en 1976 había sido elegido como líder de Reforma Democrática. Fraga, que pronto iba a transformar a España en un estado moderno y democrático, fue nombrado presidente de esta coalición en 1979, tras haber ejercido de secretario general durante dos años. En 1982, el ascenso de la candidatura de Alianza Popular encabezada por Manuel Fraga llevó al partido a liderar la oposición frente al Gobierno socialista de Felipe González.

Antonio Hernández Mancha sustituiría a Fraga en la presidencia dos años antes de que se iniciase el proceso de refundación que culminó como punto de inicio del Partido Popular en 1989. Fraga retomó entonces provisionalmente las riendas del partido para pilotar esta refundación. Poco después José María Aznar se convirtió, a propuesta del fundador, en candidato a las elecciones generales, y fue elegido presidente del Partido Popular en el X Congreso Nacional de 1990. Del mismo modo, el Manuel Fraga fue proclamado presidente de honor.

Manuel Fraga dimite como Presidente de Alianza Popular.Varios centenares de seguidores del Presidente, concentrados ante la sede central de Alianza Popular en su apoyo. Fraga estaba reunido con la Junta Directiva Nacional de AP, ante la que anunció su dimisión oficial. FOTO: Newscom EFE

Presidente de la Xunta

Tras las elecciones de 1989, Manuel Fraga accedió, por mayoría absoluta, a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tomó posesión el 5 de febrero de 1990. Fue reelegido en este cargo en tres ocasiones más, ocupando la presidencia de Galicia hasta el año 2005. Entre los años 2006 y 2011 fue senador designado por el Parlamento gallego.

Viajes internacionales

Fraga fue un referente de la apertura de España tras el franquismo. Épico fue su viaje a Cuba en 1991 donde se reunió con Fidel Castro. Lo hizo como presidente de la Xunta de Galicia, sin importarle el contexto internacional, ni las tensiones que en aquellos momentos vivían los Gobiernos de Felipe González y Fidel Castro, ni tampoco las opiniones contrarias dentro de su propio partido. Un año después, el cubano le devolvería la visita y viajaría hasta Galicia.

Fidel Castro viajó en 1992 a Lángara, la aldea de Lugo donde nació su padre. Fraga, entonces presidente de la Xunta, le acompañó y jugaron al dominó

Fraga era de esos políticos con una cabeza privilegiada, de hecho el expresidente del Gobierno Felipe González, el que fuera otrora su rival político, llegó a decir de él que “el Estado le cabía en la cabeza” y otros que era un superdotado de la política, no en vano leía libros a una velocidad supersónica.