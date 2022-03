Abascal tilda a Podemos de “cómplice y aliado” de Putin y afirma que Sánchez no es “fiable ni creible”

Por si alguien tuviera alguna duda de la posición de Vox ante la guerra en Ucrania, Santiago Abascal subió a la tribuna de oradores del Congreso e inició su intervención recordando que su partido está junto al gobierno y al pueblo ucraniano. Además, denunció la vulnerabilidad europea por las políticas de la UE: “Putin nunca se habría atrevido a desencadenar esta guerra criminal si no fuera porque la Comisión Europea ha dejado a nuestro continente en un estado de absoluta vulnerabilidad y dependencia energética y economíca”, dijo.

Abascal consideró que todo lo dicho por Pedro Sánchez era “irrelevante” ya que, gran parte de su discurso habían sido apelaciones a la unidad, pero, dirigiéndose al presidente del Gobierno apuntó: “Ustedes no han sido ejemplo de ello. Parte de su bancada se ha negado a aplaudirle”. Además, le espetó a Sánchez: “Usted no es creíble”, ni tampoco “fiable”, ni “respetable” porque se sienta en ese sillón gracias a los votos de los enemigos de la soberanía. No está capacitado para liderar España en esta situación “y eso se traduce en ruina”.

Abascal destacó que Putin es “culpable” de una guerra, y que la comunidad internacional tiene la obligación de aplicar las más graves sanciones por ello. “¿Qué tenemos?”, preguntó dirigiéndose a toda la bancada de gobierno de Podemos a quienes acusó de “cómplices de la agresión a Ucrania. “Ustedes y el Grupo de Puebla son los aliados de Putin, y se dedican a entorpecer la respuesta que el mundo debe darle a Putin”. El líder de Vox recordó las manifestaciones de sus socios de gobierno contra la OTAN. “Todos esos aliados de Putin están en su gobierno o le apoyan. Por eso usted y su gobierno no son fiables, ni creíbles, ni respetables”, insistió. Además, le advirtió de que esa desconfianza se ha instalado ya en varias cancillerías de Europa. “Se piensa que nuestros aliados europeos van a asumir sus juegos de artificio, pero por eso sus llamadas duran 30 segundos”.

Sobre la confusión del envío de armas que Sánchez “ha rectificado” hoy, puso en evidencia que “no le ha aplaudido ni su vicepresidenta del Gobierno. No creo que eso sea muy tranquilizador para nuestros socios. Unos aplaudían de pie, otros sentados y otros se agarraban al sillón. Sus socios no quieren que mande armas, sino que manden cascos y tiritas. Su gobierno está con Putin y con la OTAN, con los agresores y los agredidos y eso no es posible”.

¿Quién es el culpable?, volvió a preguntar Abascal. “Putin”. ¿Y los cómplices? “Para nuestra vergüenza están en este gobierno y este hemiciclo”, respondió. Consideró que Putin nunca habría dado ese paso si no fuera porque se ha dejado a nuestro continente en un estado de vulnerabilidad y dependencia energética mientras el Covid nos pilló debatiendo sobre piropos y perspectiva de género, dijo.

Acogida de refugiados

Abascal también puso en valor la posición de Polonia cuando todos la “han criminalizado” mientras es quien más se ha enfrentado a Putin y ahora “vuelve a dar ejemplo de acogida a los refugiados de guerra”. “Esos sí son refugiados de guerra” subrayando así la diferencia de las “invasiones de jóvenes musulmanes en edad militar, en un intento de colonizarla frente a los huidos de una guerra”.