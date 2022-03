Seis fiscales de Sala piden que Delgado se abstenga en el futuro sobre el caso del hermano de Ayuso

Sobre la una de la tarde del lunes la fiscal general del Estado recibía un escrito firmado por seis de la treintena de fiscales de Sala con los que iba a reunirse unas horas después. El documento señalaba que Dolores Delgado debía abstenerse por su reciente pasado como ministra de Justicia de la causa que investiga contrataciones de la Comunidad de Madrid vinculadas al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Durante la reunión ella indicó que no había legitimación sin dar más vueltas al tema, según fuentes fiscales presentes en el cónclave que decidió que Anticorrupción seguiría con el grueso de la causa.

“El asunto [de la abstención]ha quedado en stand by”, explica un fiscal de Sala. La carta remitida, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, explicaba que Delgado “sin solución de continuidad” fue ministra y “participó en las elecciones generales pasadas obteniendo el acta de diputada” para después renunciar y ser jefa del Ministerio Público. Y, como estas diligencias nacieron tras una denuncia de los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos los peticionarios entienden que Delgado debe apartarse.

Los firmantes -los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce- explicaron que más allá de la Junta de fiscales de Sala celebrada ayer para esclarecer las competencias de la Fiscalía Europea, Delgado no debería intervenir en todas las diligencias venideras. “Entendemos que la intervención de la Fiscal General del Estado en estas diligencias ha de limitarse exclusivamente a este trámite”, rezaba el documento.

Cuando ella tomó la palabra al inicio indicó que ella se encuentra en situación de servicios especiales (una forma de estar en “pausa” en la carrera mientras ocupa un puesto designado por el Gobierno) y que, además, los fiscales de Sala -máximo rango de la carrera- no estaban legitimados para hacer esta petición y, por tanto, no se iba a detener en el detalle. “Cómo no va haber legitimación si somos la Junta de Fiscales que es el órgano legitimado para eso”, rechaza uno de los consultados.

El párrafo eliminado

En el escrito, además, hacían referencia a un párrafo del borrador del decreto que Delgado les había facilitado días antes de la reunión. En éste, en el que se posicionaba con Anticorrupción a la hora de continuar la investigación relacionada con Tomás Díaz Ayuso, decía explícitamente en la página 6: “es relevante destacar que lo que propiamente investiga la Fiscalía Especial atañe a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación en tales conductas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, persona aforada ante el Tribunal Supremo español”.

En el decreto que finalmente firmó Delgado por la noche estas cinco líneas habían desaparecido. A lo largo de la reunión se acordó que iba a eliminarse porque mencionaba de forma explícita a Díaz Ayuso cuando todavía las indagaciones no conducen hacia ella, según estas fuentes fiscales.

La jefa de la Fiscalía sí accedió, por tanto, a eliminar este párrafo que servía de sustento a los firmantes para indicar de forma más obvia que la abstención era clara. Borró el rastro de Ayuso en el decreto que permite a Anticorrupción seguir con las indagaciones, pero no aclaró si se abstendría en el futuro. Algo que las fuentes consultadas indican que no van a renunciar a reclamar.