Albares, sobre las críticas del presidente argelino: “Me quedo con la garantía de suministro de gas”

El giro de España respecto al Sáhara Occidental se ha llevado por delante las buenas relaciones que mantenía España y Argelia, uno de sus principales suministradores de gas. Si bien es cierto que hasta ahora, desde el ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación no confirmaban si la apuesta por intensificar los contactos con Rabat había tenido consecuencias en la amistad con Argel, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, rompió ayer su silencio y cargó contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al tiempo que aseguró el cumplimiento de los acuerdos con España.

Preguntado por este asunto, esta mañana en una entrevista en Onda Cero, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha calificado de “polémica estéril” las críticas del presidente del presidente argelino por aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara y ha asegurado que de esas acusaciones se queda “con la garantía” del suministro de gas argelino a España.

En este sentido, ha defendido la decisión “soberana y dentro de la legalidad internacional” que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Y no hay nada más que añadir”, ha apostillado al ser preguntado acerca de las críticas del presidente de Argelia en una entrevista en la televisión pública de su país. Además, el ministro no ha entrado en detalles sobre la llamada del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a Argelia a petición de Exteriores ante la ausencia de respuesta por parte de los argelinos. Ha asegurado que no hay “nada más normal” que el Alto Representante se interese por todo aquello que toca a los Estados miembros de la Unión Europea. “Es parte de su labor. Además, es español y es un buen amigo, pero esa es su labor”, ha añadido.

Acto seguido y tras participar en un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha considerado que el Gobierno está demostrando “total transparencia” para “esclarecer” las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus, Albares ha participado en el acto “Por un nuevo contrato social. Renovar la democracia para no dejar a nadie atrás”, una reflexión conjunta sobre la democracia y la gobernabilidad en América Latina y el Caribe que se ha celebrado en la Casa de América.

Allí, coincidiendo con el día después de la elecciones en Francia en las que Emmanuel Macron fue reelegido y con el aniversario de la Revolución de los Claveles que provocó el fin de la dictadura en Portugal, ha alertado sobre el avance de la extrema derecha que, en su opinión, “puede coger distintas formas”, refiriéndose, a Marine Le Pen en Francia o Vladimir Putin en Rusia. “Necesitamos reflexionar”, ha dicho, después de que la ultraderecha gane músculo y haya logrado su mejor resultado histórico.

En este sentido ha enumerado los retos a los que se enfrenta actualmente la democracia y la necesidad de poner en marcha un nuevo contrato social. “La crítica a la democracia es la demanda de más democracia”, ha dicho. Durante su intervención, ha anunciado que durante la presidencia española de la Unión Europea el segundo semestre del próximo año, se intensificará la relación entre los Veintisiete y América Latina.