LA RAZÓN pregunta a los españoles: ¿Están sobrevaloradas las vacaciones de verano?

La mayoría de las personas están deseando que llegue el verano para tomarse unos días de vacaciones y desconectar del trabajo y las tareas cotidianas. Sin embargo, lo que para muchos es un proyecto con el que sueñan todo el año, para otros el veraneo es en realidad un fastidio y no le dan tanta importancia.

Así lo confirma la encuesta de NC Report de hoy, y es que el 41,5 por ciento de los españoles considera que las vacaciones de verano están sobrevaloradas, aunque la mayoría, el 53,1%, no está de acuerdo con esta afirmación.

Por su parte, el 45,4% de los hombres entrevistados cree que las vacaciones de verano no tienen tanta importancia frente al 37,8% de las mujeres.

Por edades, los más jóvenes son los que más aprecian los días de descanso. De esta forma, el 35,3% de los encuestados de entre 18 y 34 años creen que las vacaciones está sobrevaloradas, mientras que el 62,2% asegura que no. En el rango de edad de entre 35 y 54 años, las cifras de desencantados aumentan: el 43,2% piensa que a los días libres se les da demasiada importancia frente al 53,7% que opina lo contrario.

Por electorados, la cifra más alta de los que consideran que las vacaciones están sobrevaloradas corresponde a los votantes del PSOE, con un 44,5%, seguidos de los de Podemos, con un 42%, los del PP con un 37% y, finalmente, los de VOX, con un 33%.

Las razones para pensar que las vacaciones están sobrevaloradas son múltiples. Entre ellas se encuentran los que no pueden desconectar del trabajo, los que sienten ansiedad o depresión por la alteración de sus rutinas o a los que, simplemente, no les gusta el calor ni las aglomeraciones y consideran que tener días libres no tiene tanta importancia.