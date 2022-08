Sánchez rebaja el cara a cara con Feijóo: comparecerá para informar sobre el plan energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Senado en el próximo periodo de sesiones para explicar el plan energético del Gobierno. Un plan que ya fue debatido, de hecho en el Congreso de los Diputados hace una semana para la convalidación del decreto ley.

De esta manera, el Ejecutivo entiende que da respuesta a la petición que llega desde la oposición. La pasada semana, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo solicitó un “debate sereno” con el líder del Ejecutivo para hablar de todos los temas que afectan a los españoles. En el Senado, los líderes de PSOE y PP podrán debatir, pero sin enmarcarse en el formato que había solicitado el PP, dado que todas las fuerzas políticas podrán interpelar al Gobierno. De hecho, fuentes del PP consultadas por LA RAZÓN, critican al Gobierno al entender que este “modelo” que plantea el Ejecutivo " es un debate parcial” y que esta comparecencia “no responde a la invitación a un debate sereno”, como pidió el principal partido de la oposición.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez: “El Gobierno tiene claro cuál es su modelo ante estas amenazas, vamos a trabajar para que esta crisis no la paguen los de siempre”, ha recalcado Rodríguez, haciendo referencia a la protección de familias, empresas y trabajadores.

El encuentro se producirá en un momento en que las relaciones entre PP y PSOE están prácticamente rotas después de que la tensión haya ido “in crescendo” a medida que Feijóo va ampliando las distancias con respecto a Sánchez en las encuestas.

El anuncio lo ha realizado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha informado que este martes, el Gobierno va a registrar una petición de comparecencia para que Sánchez comparezca y dé explicaciones sobre las medidas de ahorro energético, lo que conllevará un cara a cara con Feijóo.

Un anuncio que no ha gustado en el PP, al no acogerse al formato planteado por Feijóo. Fuentes populares consultadas por LA RAZÓN explican que el presidente del Gobierno “está a tiempo de rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía”. Y es que la comparecencia de Sánchez solo atenderá a la promoción de su plan energético, lo cual en el PP entienden que denota la “falta de interés” del Ejecutivo en “debatir con Alberto Núñez Feijóo de política general”. En Génova creen que el presidente solo habla de “lo que él quiere”, no de lo que a la ciudadanía “le preocupa”.