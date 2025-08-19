Mandíbula, labios y un diente roto: las lesiones de un guardia civil agredido en un carnaval

Los carnavales de Águilas (Murcia) se celebraron el pasado fin de semana. Un evento fuera del calendario tradicional que reunió a miles de personas por el verano y los turistas. Al final de la noche se quedó sola una patrulla de la Guardia Civil para vigilar la cita. Uno de los agentes acabó agredido por intentar mediar en una pelea, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Águilas es una zona costera que triplica su población en verano lo que generó que los carnavales del pasado fin de semana contarán con una gran expectación de vecinos y visitantes. La USECIC de la Guardia Civil se encargó de cubrir el desfile pero se tuvieron que marchar a la una de la madrugada porque llegó una patera a la costa.

Patadas en la cabeza a un guardia civil

Esta situación provocó que una patrulla sola del Instituto Armado se quedara vigilando el lugar donde se llegaron a reunir 100.000 personas. Todo marchaba con normalidad cuando pasadas las cuatro de la mañana se produjo una pelea.

La patrulla, compuesta por un eventual y un agente, se desplazaron hacia la zona para calmar los ánimos. Sin embargo, este funcionario fue recibido con patadas por todo su cuerpo. Las fuentes policiales consultadas por LA RAZÓN señalan que sufrió daños en la mandíbula, los labios y un diente roto. "Menos mal que llevaba el chaleco puesto y eso le salvó las costillas porque le patearon hasta la cabeza", afirman.

A raíz de este suceso, Jucil en la Región de Murcia ha denunciado públicamente la grave situación que atraviesan las unidades y, de manera especial, la que sufren los guardias civiles destinados en el Puesto Principal de Águilas. "Cada día se pone más en evidencia la pérdida del principio de autoridad que padecemos, con agresiones y faltas de respeto a guardias civiles en aumento, mientras la Administración permanece impasible, sin reconocernos como profesión de riesgo ni dotarnos de un marco de actuación seguro que nos permita trabajar con seguridad jurídica", lamentan.

"Las llegadas de pateras son constantes"

"Exigimos medidas firmes para proteger a quienes velamos por la seguridad de todos los ciudadanos. En Águilas, las llegadas de pateras son constantes, día sí y día no, quedando en muchas ocasiones la patrulla sola para atender emergencias, inmigración y seguridad ciudadana", explican. Y es que la situación, además, se agrava por la falta de medios materiales y humanos.

Los efectivos de la Guardia Civil solo cuentan con dos vehículos antiguos. La plantilla tiene 25 agentes de los cuales la mitad son eventuales. "Los compañeros que han pasado a profesional dejarán vacantes que no se cubrirán hasta octubre, lo que dejará al puesto aún más debilitado", señalan.

Jucil califica de "inaceptable" la situación de los agentes en una zona con la presión migratoria y la carga de trabajo que sufren. Una falta de recursos que no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos sino también la de los propios guardias civiles. "Si no se revierte esta situación, podríamos llegar a vivir circunstancias como la de Torre Pacheco", concluyen.