Felipe González pide a Sánchez dar “certidumbre” y no trasladar “dudas” ante situaciones “complejas”

El PSOE da el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la primera victoria electoral de González, que en 1982 arrasó logrando 202 diputados y más del 48%. Se trata del mejor resultado electoral del PSOE en sus 140 años de historia, y desde el PSOE no dejarán pasar la oportunidad para mostrarse como artífices de los grandes consensos y de la historia del país.

Estos actos han comenzado este lunes con un acto en la sede de Ferraz con la inauguración de la exposición ‘40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022′. Un acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado una foto de unidad interna al reunirse con los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los máximos dirigentes vivos del PSOE desde el año 1975. Se trata así de un intento de revulsivo en un momento clave para todos los partidos y en especial para el PSOE, en año electoral.

Un acto en el que ha tomado la palabra el exjefe del Ejecutivo Felipe González, quien no ha dudado de mandar mensajes clave al Gobierno. El más importante, de hecho, ha sido el de pedir “certidumbre” y no trasladar “dudas ante situaciones complejas”. Felipe González ha avisado de que frente a momentos difíciles “aunque se tengan dudas” el Gobierno “tiene que proveer de certidumbre”. “Las dudas solo las puede resolver con la almohada”, ha dicho ante la presencia de Sánchez y tras incidir en que no se pueden trasladar a los ciudadanos incertidumbres porque “porque no puede ser más peligroso”, informa Ep.

“Si tenemos que proveer de certidumbres no tenemos más remedio que afirmar una posición para dar una certidumbre, que puede ser equivocada o no, o que se tenga que corregir en uno o dos meses”, ha dicho tras recalcar que quien no cree en esto son los “más sectarios”, los que creen que “su verdad es la única que hay”.

Sobre el momento que le ha tocado vivir al Gobierno presidido por Sánchez, Felipe González ha incidido en que “ahora al Gobierno presente le ha tocado vivir una época extraordinariamente difícil porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible y no hay certezas que se puedan afirmar”. “Hay que ir sorteando un camino complejo, acelerado por la guerra de Putin”, ha recalcado tras considerar que hay que “hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, y de los ciudadanos para los que se gobierna”.