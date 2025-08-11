Terrorgram, el grupo supremacista blanco norteamericano que promueve atentados en todo el mundo

El Departamento de Justicia de kis Estados Unidos ha anunciado que Dallas Humber, de 35 años, de Elk Grove, California, líder del Terrorgram Collective, un grupo terrorista transnacional, se declaró culpable de todos los cargos en su contra, incluido solicitar crímenes de odio, el asesinato de funcionarios federales y conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas.

“Sus acciones representaron una amenaza directa para nuestros ciudadanos y la seguridad nacional, y la División de Seguridad Nacional la exigirá cuentas, así como a quienes cometan estos actos ilegales, por sus objetivos terroristas”, anunció la Fiscalía.

Al declararse culpable, Humber admitió los siguientes hechos: desde julio de 2022 hasta su arresto en septiembre de 2024, lideró el Colectivo Terrorgram, un grupo terrorista transnacional supremacista blanco. Para lograr sus fines, ella y otros miembros del Colectivo incitaron a individuos a cometer crímenes de odio, ataques terroristas contra infraestructuras críticas y asesinatos; y les brindaron orientación técnica, inspiradora y operativa para capacitarlos para planificar, prepararse y llevar a cabo con éxito dichos ataques.

Inspirados y guiados por Humber, individuos perpetraron o planearon cometer atentados en Estados Unidos y otros lugares, incluido un ataque a una planta energética en Nueva Jersey; un atentado con bomba en una planta energética en Tennessee; asesinar a dos personas en Wisconsin para llevar a cabo planes de asesinato contra un funcionario federal; e intentar asesinar a un funcionario australiano. Además, individuos liderados por Humber y el Colectivo Terrorgram han cometido actos de violencia a nivel internacional, como asesinar a dos personas, en un bar LGBTI en Bratislava, Eslovaquia; disparar a once personas, matando a cuatro, en dos escuelas en Aracruz, Brasil; y apuñalar a cinco personas frente a una mezquita en Eskişehir, Turquía.