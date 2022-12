Enganchón entre Pérez-Reverte y Echenique: “Hágase el favor de ocuparse de sus groseras mingas y domingas”

Ni una, ni dos, ni tres ni... no hay día que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la líe en redes sociales. No importa el tema, su espectro polémico abarca el infinito y más allá. Y es que no hay tema que se le resista. Férreo defensor de las políticas podemitas siempre sale en su defensa y no siempre de la mejor de las maneras. Hace apenas unos días no dudaba en insultar a los partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) como argumento para defender la reforma exprés del Gobierno, que persigue renovar el Tribunal Constitucional.

“La prueba de que la decisión que hemos tomado para desbloquear el Tribunal Constitucional es una buena decisión son los espumarajos azules, verdes y naranjas que la (ultra)derecha política y mediática está echando por la boca. La prueba del algodón”. Unas descalificaciones que no dejaron a nadie indiferente por el tono y el lenguaje empleado. Y precisamente de “lenguaje” va su última polémica, en concreto del “inclusivo”. Tras un ataque a la Real Academia Española (RAE) se encontró a un duro oponente, el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte.

“De los 41 sillones de la RAE, sólo 8 están ocupados por mujeres en 2022. Desde 1713, 477 académicos han ocupado un sillón de la RAE y sólo 12 han sido mujeres. La primera, en 1979″, manifestaba en redes el dirigente de Unidas Podemos, como crítica a una entrevista de Santiago Muñoz Machado en la que expresaba que el “lenguaje inclusivo” no es algo que se encuentre en la calle. Unas declaraciones que molestaron a Echenique quien aseguró que “parece evidente que siempre van unas cuantas décadas tarde, especialmente en materia de igualdad”. Y entonces llegó la respuesta, en cierto modo airada, de uno de los miembros de la RAE.

¿De verdad cree que si hubiera 41 mujeres en la RAE serían tan estúpidas como para utilizar el absurdo lenguaje inclusivo?... Hágase el favor de ocuparse de su turbio negocio, su dócil clientela, sus groseras mingas y domingas, y no se meta en lo que ni conoce ni comprende. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 11, 2022

“¿De verdad cree que si hubiera 41 mujeres en la RAE serían tan estúpidas como para utilizar el absurdo lenguaje inclusivo?... Hágase el favor de ocuparse de su turbio negocio, su dócil clientela, sus groseras mingas y domingas, y no se meta en lo que ni conoce ni comprende”. Contundente y airada, así fue la respuesta del novelista que, lejos de achantar a Echenique, le animó a seguir participando.

El portavoz de Unidas Podemos, siguió azuzando la polémica, no sin antes alabar el “florido verbo” de su oponente. “En pleno siglo XXI, hay 8 mujeres de 41. Ojalá la hipótesis que plantea, de una RAE no tan alevosamente masculina, fuera real, y entonces veríamos”. Punto y final, porque Pérez-Reverte no le dio más bola.