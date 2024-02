Las 27 peticiones diarias de asilo que desbordaron Barajas

Aunque el hacinamiento en las salas de Barajas ha bajado drásticamente en los últimos días, la situación está lejos de la normalidad. La crisis actual arrancó en diciembre y sacó los colores al Gobierno, incapaz de gestionar la llegada masiva de «aviones patera» al aeropuerto internacional de Barajas. Un mes tardó en reaccionar el Ministerio del Interior, que el pasado martes decidió abrir una nueva sala destinada a la acogida de solicitantes de asilo con una capacidad para albergar a 162 personas. Esta nueva sala se suma a las tres ya existentes y tiene como objetivo rebajar la presión ante el aluvión de peticiones de protección internacional en frontera, un procedimiento que es más rápido y que obliga las autoridades a dar una respuesta sobre si admite o no la petición en un plazo que no supere los diez días. Los datos ponen en evidencia la saturación del sistema. En el mes de enero, se han tramitado 864 solicitudes de protección internacional en el aeropuerto de Barajas, que suponen una media de 27 diarias. Se trata de una cifra fuera de lo normal, si la comparamos con 3.386 peticiones de protección internacional en puestos fronterizos durante todo el año pasado. Es decir, en solo un mes Barajas está tramitando un 25% de todas las solicitudes de 2023.

Según los datos que maneja Acnur, el porcentaje de admisión a trámite de las solicitudes de asilo en 2023 en los puestos fronterizos y CIES en toda España fue del 55%, elevándose hasta el 70% en el aeropuerto de Barajas.

Para gestionar esta demanda hay un total de 54 agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior que en turnos realizan entrevistas. En paralelo, el turno de oficio, servicio gratuito de asistencia jurídica, ha multiplicado por diez el número de abogados que prestan ayuda a los solicitantes de asilo en Barajas ante el repunte de personas que están solicitándolo en este arranque del año. No en vano, hay ocasiones en que algunas de las personas que tramitan esta protección internacional necesitan una segunda entrevista ya que si su solicitud es denegada en un primer momento tienen derecho a una revisión de la petición. Una vez que se formaliza una petición de asilo en la frontera, aunque quien estudia y quien va a tomar la decisión es el Ministerio del Interior, también se le comunica a Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Mientras esperan la respuesta, los solicitantes esperan en estas salas de plazas limitadas, de las cuales no pueden salir. En caso de que la resolución sea positiva pueden entrar en territorio nacional con un permiso como solicitante de asilo y si se deniega, son retornados a su país de origen o a un tercer país, en ocasiones. Según Interior, durante el mes de enero se ha ordenado la devolución de un total de 108 solicitantes.

Esta avalancha de peticiones, que ha pillado por sorpresa al Ejecutivo, pese a las señales que preveían este aumento desde el verano pasado, ha desvelado un «uso fraudulento» –en palabras del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska– de las escalas en Barajas para pedir asilo en España.

Según denuncian los sindicatos, el «modus operandi» de los senegaleses (a día de hoy sin necesidad de visado de tránsito) es el siguiente: vienen a través de la aerolínea «Air Maroc», en su mayoría, se deshacen del pasaporte durante el vuelo o a su llegada a Madrid y luego se hacen pasar por alguna nacionalidad africana que esté en situación de conflicto para pedir asilo y que éste sea concedido más fácilmente. Es por ello, que el Gobierno de España exigirá a partir del 19 de febrero visado de tránsito para todos aquellos ciudadanos que viajen en vuelos procedentes de Senegal . «Con el visado de tránsito sabríamos quiénes son desde el principio y no podrían hacerse pasar por nadie», señalan fuentes del sindicato SUP. En el caso de los marroquíes, actualmente no se les exige visado de tránsito, dicen que van a Sao Paulo, a su llegada a Madrid se deshacen de la documentación y al llegar a Barajas muchos se hacen pasar por menores. «Con el visado de tránsito tendrían que ir a al embajada, tomar huellas, pagar tasas, etc. No sé si se entiende cuán importante es exigir visados de tránsito para evitar asilos en fraude de ley», subrayan estas fuentes.

Durante todas estas semanas la tensión no se ha rebajado. Prueba de ello es que el pasado viernes una inspectora de Trabajo hizo una visita a las salas donde aguardan los solicitantes de asilo del aeropuerto madrileño de Barajas tras la denuncia del SUP debido a las condiciones de insalubridad en la que se encontraban las instalaciones. Además, el Defensor del Pueblo, tras la visita efectuada el pasado 19 de enero a una de las salas de asilo existente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se ha dirigido a los ministerios de Migraciones e Interior y AENA solicitando la adopción de medidas para que se garanticen los derechos de las personas que se encuentran en las salas.

España, el tercer país de la UE en demanda de asilo

A la espera de que la normalidad llegue al aeródromo madrileño, cabe recordar que España es un referente en materia de protección internacional. Solo en 2023 se tramitaron 163.000 solicitudes de asilo, que sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea en número de peticiones. El año pasado se evidenció un incremento notable de solicitudes en comparación con los años anteriores. Así en 2022, se registraron 118.842 peticiones y en 2021, un total de 65.482. Venezuela y Colombia lideran las solicitudes.