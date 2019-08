El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, justificó la escasa presencia de mujeres en el gobierno regional en la profesionalidad de los consejeros. El problema es cómo lo dijo. El líder de Ciudadanos de Madrid dijo en una entrevista que prefería no meter a mujeres en su gobierno si iba a ser como Leire Pajín y a Bibiana Aído. Ahora, 30 ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, han firmado un comunicado en apoyo de las dos exministras de Sanidad e Igualdad, respectivamente. Así el texto indica que "no podemos quedarnos en silencio ante las declaraciones de don Ignacio Aguado, en las que afirmaba literalmente que "para poner 'pajines' o 'aídos' en un gobierno, prefiero no hacerlo, prefiero potenciar y tener en cuenta el mérito y capacidad de los perfiles que están en nuestro entorno y poner al frente a los más preparados y a los más capacitados para la labor".

Los ex ministros socialistas califican estas afirmaciones de "repugnantes" y afirman que de ellas se deducen dos ideas "sorprendentes": "La primera, que no encuentran a mujeres del PP o de Ciudadanos para hacer una labor apropiada en dichas consejerías. No entramos a valorar esta afirmación machista, porque creemos que se descalifica por sí sola, y que serán los propios militantes de Ciudadanos y del PP los que tomen nota de la misma".