72 horas y tres testimonios: el Senado cerca el enchufe de Jesica

En tan solo 72 horas, la Comisión de Investigación del «caso Koldo» del Senado ha dado muchas muestras de su utilidad porque han desfilado tres figuras clave de Tragsatec que han podido dar detalles del enchufe de Jesica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en la empresa pública.Desde la exresponsable del proyecto Virginia Barbancho hasta la exgerente Caridad Martín pasando por el «controller» Sergio Bote, todos ellos han aportado detalles clave de las supuestas irregularidades sobre Jesica, quien ya confesó ante el Tribunal Supremo que cobraba sin trabajar.

Y no solo lo que ha salido ya, sino que fuentes de la Comisión de Investigación consultadas por LA RAZÓN afirman que hay documentos que pueden ser muy comprometedores para el Gobierno. De momento, esos documentos no pueden salir a la luz pública porque la causa está judicialmente en un momento delicado. No obstante, esas mismas fuentes aseguran que pueden conllevar muchos problemas para el Gobierno.

En todo caso, el testimonio de los tres altos cargos de Tragsatec ya han permitido certificar el enchufe de Jesica. De hecho, Martín, exgerente, reconoció que hubo «anomalías» en todo el proceso de selección y contratación de la expareja de Ábalos. En este punto, la figura presuntamente clave es Ignacio Zaldívar, alto cargo de Adif. Zaldívar está pendiente de acudir a declarar ante el Tribunal Supremo como testigo y, de momento, ha esquivado su comparecencia en el Senado alegando motivos de salud. Pero en algún momento tendrá que pronunciarse: y tanto Barbancho como Martín le han señalado.

Contratación en el momento oportuno

En este sentido, cabe recordar que Tragsatec recibió un encargo de Adif y la empresa ferroviaria tenía influencia para orientar en la contratación de trabajadores. En este punto, Barbancho explicó que Zaldívar tenía la costumbre de enviar currículums y, entre esos, envió el de Jesica. Barbancho lo que hizo fue remitir a Jesica mediante llamada telefónica, que se produjo el día anterior a la apertura de la ventana de contratación, al procedimiento habilitado para poder aplicar y entrar a trabajar (había que apuntarse a una página web). En todo caso, Barbancho negó que fuera la responsable de abrir esa ventana de contratación justo en el momento oportuno para que accediera Jesica ya que dijo que ella no decidía la fecha: no obstante, se abrió justo cuando Jesica terminó su contrato en Ineco, donde ya no podía estar más por normativa laboral ya que llevaba dos años.

En cuanto a la contratación, Caridad Martín también aportó más detalles y señaló también a Zaldívar: en concreto, aseguró que antes de que se iniciara el proceso de selección, había recibido un mail del alto cargo de Adif que recogía un cuadro donde aparecía el nombre de Jesica. Es decir, Zaldívar ya daba por hecho que Jesica iba a ser contratada sin que todavía se hubiera abierto la ventana de contratación ni se hubiera creado la vacante. Luego la ventana se abrió tan solo siete horas, algo que ambas exaltos cargos coinciden en señalar como extraño, para colar el currículum de Jesica.

En lo que coinciden tanto Barbancho como Martín es que desconocen por qué Jesica estuvo asignada a la presidencia de Adif, que estaba comandada por Isabel Pardo de Vera, ahora imputada. Ambas mostraron su sorpresa en la Comisión al ser preguntadas por esta cuestión, pero no consiguieron desvelar por qué tuvo asignadas esas funciones.

"Sobrina" del ministro

En todo caso, una vez contratada, los problemas continuaron con Jesica. Barbancho estuvo dos meses con ella y, de hecho, lamentó que tuvo que hablar mucho con ella por WhatsApp (no solía cogerle el teléfono) dado que tuvo que presionarle para que trabajara. Tal y como explicó, desde Adif le dijeron que iba a «teletrabajar, pero estaría en oficina un poco». «Yo quiero dejar clarísimo que, a mí, jamás, en ningún momento, me dice nadie que esta mujer no va a trabajar», señaló, aunque sí es cierto que Zaldívar le había comentado que Jesica era «sobrina» del ministro Ábalos. «Yo pedí que le pusieran un sistema de fichaje. Si yo hubiera sabido que esta persona no iba a trabajar, yo no le habría puesto un sistema de fichaje, porque es como poner el cascabel al gato», afirmó.

Con ese sistema de fichaje, Barbancho acabó «mosqueada» dado que Jesica trataba de buscar excusas para justificar por qué no fichaba: desde desconocimiento a problemas informáticos, alegó la expareja de Ábalos. Y ahí es cuando, a las semanas, apareció un mail en el que están involucrados Zaldívar y Pardo de Vera para supuestamente mediar y pedir que dejaran en paz a Jesica. Jesica estuvo sin fichar, pero sin tampoco hacer el parte horario, según el testimonio de Sergio Bote, quien también se llevó reprimendas de sus superiores por forzar a la expareja de Ábalos a rellenar el formulario.