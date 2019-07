Ábalos: “Es delirante que el PP pida la abstención al PSOE”

Con una tímida carcajada ha respondido hoy el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, al órdago que Pablo Casado le lanzó ayer a Pedro Sánchez desde su Junta Directiva Nacional para que sea el PSOE quien se abstenga ante una eventual alianza entre PP y Ciudadanos, que sumaría 125 escaños. “¿No es delirante? Es la expresión de un delirio que el PSOE se abstenga habiendo ganado las elecciones”, ha señalado en declaraciones en “El Programa del Verano”.

Ábalos ha criticado la debilidad de estos partidos que están pensando “siempre en su liderazgo interno” en lugar de la estabilidad de España y que no han dejado ningún espacio de encuentro, “todo es confrontación”. En este punto, ha lamentado que a excepción de Vox, PP y Cs “no pueden obtener apoyos suficientes en la Cámara” y que ni siquiera con los de Abascal “les salen las cuentas”. El ministro ha reiterado que se trata de un “puro delirio” que Casado y Rivera pidan la abstención del PSOE, “porque saben que en el fondo les corresponde a ellos y quieren que les quiten la presión de lo que deben hacer”.

Ábalos ha reconocido que en su negociación faltaron dos elementos: “un programa común en el que no se trabajó ni avanzó porque se priorizaron las responsabilidades de gobierno” y “una mínima confianza, que es posible que no se tenga en un principio pero que no se consigue con insultos ni diciendo que hay que poner controles”. Los socialistas aseguran que no quieren elecciones, porque ellos las ganaron, y emplazan a los partidos a moverse para evitar las urnas.