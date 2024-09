Ábalos registra 23 preguntas al Gobierno donde apunta a Grande-Marlaska o Puente

El diputado y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha registrado en el Congreso de los Diputados 23 preguntas al Gobierno para la que solicita respuesta por escrito sobre la "auditoría" desarrollada por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la adquisición y distribución de mascarillas por parte del mismo Ministerio. Además, el hoy diputado del grupo mixto, urge al Ejecutivo a pormenorizar el coste económico del informe que encargó Óscar Puente. Además, En la batería de preguntas que dirige al Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta a otros responsables del Gabinete del presidente como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska o Raquel Sánchez, quien le sustituyera al frente de Transportes y Movilidad Sostenible. Ábalos centra sus preguntas en la "auditoría" encargada por Puente y en la responsabilidad de Grande-Marlaska en las gestión de las mascarillas.

En la exposición de motivos, Ábalos advierte de que se trata de una investigación administrativa paralela a la judicial abierta sin conocimiento del juzgado anterior donde se ha llegado a interrogar a imputados en un procedimiento judicial por los mismos hechos "sin respetar las garantías procesales y, en una clara vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de la tutela judicial efectiva", destaca. Con ello, el que fuera ministro de Transporte cuestiona que la "auditoría" se entre a valorar la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptaron en aquel momento para elegir un proveedor concreto u otro "en un momento crucial de emergencia sin conocer los criterios de decisión y las condiciones". Además, critica que dicha "auditoría" no atiende ni recoge las orientaciones de la Comisión Europa sobre el uso del marco normativo de contratación pública en situación de emergencia relacionado con la Covid-19.

En las 23 preguntas que dirige al Gobierno, Ábalos apunta con firmeza las responsabilidades del Ministerio del Interior, del Oficial Mayor y del subteniente que fue detenido en la gestión de las mascarillas que, a su vez, fueron contratadas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación del denominado "caso Koldo". En concreto, pregunta cómo, durante estos cuatro años, no habían detectado las "irregularidades" que señalan ahora en su "auditoría", ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas, ni las funciones del personal responsable de la elaboración de las actas y las entregas de esa mascarillas, como por ejemplo la Oficialía Mayor o la dirección general de organización e inspección. También quiere saber el porqué, en el caso del subteniente de la Guardia Civil detenido por el "caso Delorme", la "auditoría" no indaga en las "visitas no registradas" de los empresarios que introducía en el Ministerio y cuyos hechos fueron denunciados por el equipo de seguridad MITMA -en referencia a una publicación de El Español publicado el 7 de junio-.

También interpela al Gobierno sobre si existe documentación del área de Seguridad sobre los registros de acceso de Aldama y de las visitas "no registradas" del subteniente de la Guardia Civil que permita conocer con exactitud el número de veces que accedieron durante los años 2020 y 2021, como marcan los protocolos correspondientes del Ministerio. En ese punto reclama saber por qué desde la Oficina Mayor habilitaron el acceso al subteniente de la Guardia Civil -personal ajeno a MITMA y que era quien gestionaba las mascarillas del Ministerio del Interior- a una dependencia donde se guardaban las mascarillas del Ministerio de Transportes, como sale en una grabación publicada también por El Español titulada "Marlaska protegió al guardia civil del "caso Koldo" pese a las denuncias en Transportes". También reclama saber a qué destino del Ministerio del Interior fueron llevadas esas mascarillas, si Interior abonó el importe correspondiente de las mismas o cuál fue el coste económico de la auditoría que "no ha concluido con la exigencia de ningún tipo de responsabilidad a los responsables de las irregularidades detectadas". Asimismo, interpela sobre si hubo registro del despacho de esas mascarillas en el Ministerio del Interior o cuántas mascarillas salieron del depósito con destino al Ministerio que dirige Grande-Marlaska así como qué superior jerárquico autorizó al Oficial Mayor a entregar al subteniente de la Guardia Civil la llave de la dependencia donde se custodiaban las mascarillas en el Ministerio de Transportes, entre otras cuestiones.