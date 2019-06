Abascal apoyaría un pacto global en Madrid para que gobernase Ciudadanos

Abascal ha reiterado este martes en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, la condición "inexcusable" de Vox de sentarse en una mesa de negociación c on todos los partidos que quieran su apoyo para la investidura. "En ningún caso vamos a apoyar a un gobierno en el que algunos de sus miembros no se quieran sentar con nosotros", ha garantizado.

HERENCIA DE MARZO DE 2004

Abascal cree que el "cordón sanitario" contra Vox nació en las elecciones del 13 de marzo de 2004 que ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se "impuso" un "sistema político y mediático al servicio de la izquierda". "Nuestra postura no es orgullo, yo soy hipersensible a lo que percibo como un chantaje", ha justificado.

De hecho, ha recordado que Vox no ha puesto sobre la mesa ninguna exigencia programática porque no quiere dar "excusas" a quienes no quieren sentarse a negociar ellos. "No hemos salido con un catálogo de exigencias por no imposibilitar el acuerdo", ha explicado como manera de "no contribuir a la zozobra".