Abascal se encomienda a la Virgen de Guadalupe ante las elecciones de Extremadura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comenzado la semana con un acto en la localidad de Trujillo para comenzar la última semana de precampaña en el territorio extremeño. Antes de acudir a los últimos coletazos de la precampaña se ha encomendado a la Virgen de Guadalupe de cara a las elecciones de Extremadura con varias oraciones en señal de respeto.

La visita, encuadrada entre las dos declaraciones que han marcado su primer día en la semana que comienza la campaña electoral en Extremadura, ha servido para que el líder de la formación se arrodillará en uno de los bancos y rezara ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Junto a Abascal se encontraba el candidato de Vox en Extremadura, Oscar Fernández y las personas de máxima confianza que son habituales en los viajes. La delegación de Vox entró en el monasterio y el presidente de la formación completó una pequeña visita por el templo y reservó varios momentos para rezar varias oraciones.

Tras valorar la manifestación celebrada en la Comunidad de Madrid contra la "manzana podrida" de Pedro Sánchez y la corrupción que cerca al PSOE, el líder de la formación ha mencionado que la "conquista de la nueva España que está por venir" ha comenzado en Extremadura. Con la mención de su camino en Covadonga el pasado domingo ha recordado que serán los extremeños los que tomen la papeleta el próximo domingo 21 de diciembre.

Antes de acudir a Trujillo, donde ha acompañado a las autoridades locales de la formación y ha compartido palabras con el candidato en Extremadura de Vox, Abascal cargó contra los dirigentes del PP a los que ha acusado de "estafar a los españoles" con movilizaciones que "solo sirven para enarbolar nuestras banderas pero no para echar a Sánchez a la calle".

Una "cruzada" relacionada con la hispanidad

"Estamos orgullosos de ser ultras". Esa fue una de las consignas de la primera jornada en el evento de Patriots celebrado en el Palacio de Vistalegre que contó con diversos representantes europeos que mostraron su percepción sobre la inmigración, la situación de Europa o las políticas de la Unión Europea. Con un cierto aire belicista, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cerró el acto en su segunda jornada.

Enfocados en "recuperar España" y con diversas consignas de índole católica, Abascal ha optado por acudir a diversos enclaves relacionados con una gran carga católica. Covadonga y Guadalupe son buenos ejemplos de esta estrategia. No se descarta que inmersos en la campaña electoral, junto con entrelazar al bipartidismo sin diferencias se convierta en una pieza fundamental de su discurso por encima de la central de Almaraz.