La familia Franco entrega las estatuas del Maestro Mateo tras su paso por el Pazo de Meirás

La familia Franco ha entregado las dos piezas arquitectónicas de Abraham e Isaac atribuidas al célebre Mestre Mateo y datadas entre los siglos XII y XIII han sido trasladadas desde el Pazo de Meirás hasta al Museo do Pobo Galego. Ambas son dos estatuas medievales de granito pertenecientes al conjunto escultórico del Pórtico da Gloria de la catedral de Santiago de Compostela y datadas entre los siglos XII y XIII. La entrega se ha producido después del fallo del Tribunal Supremo.

En este sentido, el traslado desde el Pazo de Meirás, en Sada, donde habían permanecido durante décadas, se llevó a cabo sin incidentes. Para la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha acudido personalmente a recibir las esculturas, ha calificado la jornada como "histórica". Sanmartín ha recordado que la sentencia del Supremo cambia los dos fallos anteriores del mismo órgano. El traslado ha sido asumido de manera íntegra por los descendientes de Francisco Franco.

Según ha recogido EFE y ha podido confirmas LA RAZÓN las esculturas ya descansan en el Museo do Pobo Galego, donde podrán ser contempladas por el público a partir del próximo 11 de diciembre. Allí se unirán a la lauda sepulcral del siglo XIV, adquirida por el Ayuntamiento en 1948 junto a las figuras de los profetas y que aguardaba su regreso desde hace más de siete décadas.

El final del proceso de recuperación de las piezas

El proceso de las estatuas arrancó en 2017, con Martiño Noriega (Compostela Aberta) al frente de la alcaldía y tras pasar por varias instancias, finalmente en el verano de este año 2025 el Tribunal Supremo dictaminó que las estatuas eran propiedad del Ayuntamiento de Santiago. La sentencia del Supremo considera probado que las dos figuras de los profetas Abraham e Isaac son las mismas que el consistorio compostelano adquirió en 1948 por 60.000 pesetas y que, seis años después, el entonces alcalde la ciudad envió al Pazo de Meirás.

También la 'Xunta' de Galicia dio pasos para recuperar las figuras al declarar como bien de interés cultural (BIC), y por lo tanto de especial protección, nueve esculturas de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Mestre Mateo, entre las que se encontraban las dos piezas en cuestión. Su ubicación definitiva se decidirá en función de las opiniones y recomendaciones de diferentes expertos e historiadores.