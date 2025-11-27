Abascal pide que Ábalos y Koldo pasen a protección de testigos: "No sabemos las intenciones de la mafia de Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recomendado este jueves que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entren en el programa de protección de testigos porque no se sabe "de lo que es capaz la mafia" que, a su juicio, lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Deseamos que los españoles y también los votantes socialistas sepan que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y, de paso, que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez", ha dicho.

A su juicio, se puede "interpretar políticamente" la petición de la Fiscalía de que se decrete prisión sin fianza para Ábalos y, ante la posibilidad de que el ministro vaya a la cárcel, ha avisado de que la Mesa del Congreso no puede "cambiar las mayorías parlamentarias" si eso sucede.

Abascal ha realizado estas declaraciones en el Congreso antes de que se conociera el resultado de las vistillas a las que han asistido Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la que están inmersos.

"Hoy sabemos también, por las declaraciones que hemos escuchado, que el señor Sánchez asaltó a la Secretaría General del PSOE, no sólo ocultando urnas, sino usando el dinero de las aulas de la prostitución de su suegro, que fue blanqueado haciendo uso de personas inmigrantes en situación vulnerable", ha resumido el líder de Vox. Pese a todo, ha pedido a la gente que no se llame a engaño porque, desde su punto de vista, "todas estas situaciones de corrupción y de traiciones no hacen demasiado daño a Pedro Sánchez".

"Él miente, y él sabe que todos sabemos que miente, pero él mantiene el poder. Y lo hace gracias a sus escuadristas de Bildu, gracias a muchos de los peones que ha colocado en RTVE y gracias a la violencia que otros ejercen y están dispuestos a ejercer", ha agregado. En este contexto, ha alertado de la "dificultad" que, a su juicio existe, de que en España haya unas "unas elecciones libres y unas elecciones limpias, cada minuto que Sánchez permanece en el poder".

Apela a la responsabilidad ante el papel de Ábalos

Sobre la conveniencia de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura, Abascal ha subrayado que, con independencia de que "se gane o se pierda", la oposición tiene el "deber de utilizar todas las armas para retratar al Gobierno, a sus socios de investidura y a aquellos que dicen que le han retirado el apoyo y parece que no lo han retirado".

Por último, respecto a la petición que ha hecho la Audiencia Nacional al PSOE para que le informe de todos los pagos en metálico que ha realizado a sus dirigentes entre 2017 y 2024, Abascal ha recalcado que si los socialistas sostienen que sus cuentas "están limpias", él debe "pensar que están sucias" y que todo se sabrá porque hay un procedimiento judicial en marcha. EUROPA PRESS