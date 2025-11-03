Abascal rompe con Ortega Smith y liquida a la "vieja guardia" de la formación en el Congreso

Fin de ciclo en Vox. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha tomado la decisión de retirar de su cargo como portavoz en el Congreso de los Diputados a Javier Ortega Smith, después de que su antiguo compañero en la formación Iván Espinosa de los Monteros reclamase a la cúpula de la formación no tomar decisiones precipitadas. Ortega Smith era la última voz de de los representantes de la primera hornada que comenzaron en la formación y que han desaparecido con el paso del tiempo.

Desde hace varios meses, Smith no ha dejado de perder protagonismo en favor de Pepe Millán o José María Figaredo que forman parte de la apuesta de Vox para no dejar de rejuvenecer su partido en el Congreso de los Diputados, donde solamente queda Santiago Abascal. Pese a no salir de la formación quedará relegado a la portavocía del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid.

Con esta última decisión la portavocía en la Cámara Baja queda conformada por Carlos Hernández Quero, diputado de Vox por Málaga, Pepa Millán como portavoz , José María Figaredo y María Ruiz como portavoces adjuntos.

El sustituto de Javier Ortega Smith será Carlos Hernández Quero

Diputado por Málaga y portavoz de la Comisión de Vivienda, Hernández Quero ha ido ganando peso en la formación de Santiago Abascal y es uno de los rostros de la cantera de Vox. Además, desde la salida de Gallardo a principios de año pasó a formar parte de la Ejecutiva de la formación.

Según recoge EFE, Vox destaca que Hernández Quero servirá de altavoz de uno de los principales problemas de los españoles, la "emergencia habitacional", y seguirá dando a conocer las propuestas del partido frente a las "fracasadas" políticas del bipartidismo.