Abascal señala a Sánchez como el "mayor culpable" de la Dana tras la dimisión de Carlos Mazón

"Sánchez es el principal responsable". Con estas palabras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el líder de los socialistas como el principal culpable del impacto de la Dana en la Comunidad Valenciana por la falta de infraestructuras y la falta de previsión que se promovió desde la Moncloa. Con el aire electoral de la campaña en Extremadura, el máximo representante de la formación con sede en Bambú, ha criticado tanto el papel del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como de la exvicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera.

Desde Plasencia y sin desvelar quién será el candidato de la formación para competir con la líder del PP en Extremadura, María Guardiola y con el imputado socialista por el caso del hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, Abascal ha ensalzado la transparencia de Vox en los diversos territorios de España y ha afeado la decisión del Partido Popular, debido a los tiempos escogidos. "Génova ha lanzado un balón de oxígeno a Sánchez... Hoy tendríamos que hablar del juicio del fiscal general del Estado que está imputado", ha sentenciado el máximo representante de la formación.

Sin reproches al último presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprovechado, antes de comenzar su acto en Plasencia que tendrá lugar esta tarde, para desvelar la llamada de Mazón minutos antes de presentar su decisión ante los órganos correspondientes. "Solo le llamó unos minutos antes de tomar la decisión y yo no valoro a título personal a nadie", ha señalado.

Santiago Abascal no desvela el representante de Vox para las elecciones de Extremadura tras la dimisión de Mazón

Entre insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ya famoso "hijo de puta", se ha dado paso a las preguntas de los medios de comunicación. Con el punto de mira en el próximo 21 de diciembre, Abascal ha anunciado una reunión la semana que viene del organismo para decidir al candidato de Vox en las elecciones de Extremadura. "Por el momento no hemos tomado la decisión... Lo que les puedo asegurar es que lo importante serán las políticas y no las personas escogidas", ha apostillado

De la misma manera, ha criticado la valentía de la líder popular en Extremadura, María Guardiola, a la hora de convocar las elecciones, ya que lo ha considerado una decisión que no se ha adaptado a los tiempos, debido a varios conflictos de carácter migratorio que han "obligado" a Vox a generar un pinza con el PSOE para no aprobar los presupuestos en la Comunidad de Extremadura.