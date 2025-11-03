Abascal, en contra de la dimisión de Mazón: “El PP entrega un balón de oxígeno a Sánchez”

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este lunes en contra de la dimisión anunciada por Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. "El PP le entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión", ha censurado Abascal en un acto en Plasencia, Extremadura.

Abascal cree que el PP ha errado el cálculo político al permitir que la dimisión se anuncie este lunes, el mismo día que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra declarando en sede judicial. Y también ha aprovechado para equiparar a los dos partidos y para arremeter también contra la presidenta de Extremadura, María Guardiola, contra quien se enfrentará en diciembre a las elecciones autonómicas.

"Hoy tendríamos que estar hablando de que el fiscal general del Estado está procesado, tendríamos que estar hablando del clan del Peugeot, que está procesado, tendríamos que estar hablando de esa chica violada en Pamplona por una manada", ha asegurado Abascal.

"El señor Alberto Núñez Feijóo y la señora Guardiola siguen permanentemente el guion de Pedro Sánchez. Por eso nos parece insoportable que disimulen y hagan como que discuten, cuando aprueban las mismas leyes y gobiernan juntos en Bruselas", ha añadido.