El PP aboga por una investidura "rápida" con gobierno en solitario de Feijóo

El coordinador general del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha abogado este lunes por una investidura rápida ya que "es bueno para el conjunto de los españoles" y ha incidido en que el PP "tiene una victoria clara en la urnas y más apoyos en el Congreso que el PSOE" de Pedro Sánchez.

"Nuestra opción es un gobierno en solitario", ha defendido, al tiempo que ha advertido de que "enfrente hay un Frankenstein de 24 partidos" y "todos pidiendo"; lo que ha calificado de "ingobernable".

Bendodo tras ser cuestionado por los periodistas sobre si es partidario de una investidura rápida, incluso, en el mes de agosto, ha incidido en que "estamos en plena presidencia de la Unión Europea y cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura mejor para todos", ha asegurado, al tiempo que se ha mostrado decidido "de que su majestad el rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura; esperemos obtener un gobierno que empiece a rodar cuanto antes, ya que hace falta que así sea, porque insisto, estamos en plena presidencia de la Unión Europea".

El coordinador general de los populares ha señalado que desde el PP "seguimos trabajando, ni un minuto de descanso, para construir una alternativa al actual Gobierno y, evidentemente, cumpliendo el mandato de los españoles".

Recordó que, "el pasado 23 de julio los españoles hablaron alto y claro, con una participación alta y dieron la confianza a Feijóo y al PP", ha aseverado Bendodo, que ha recordado la "victoria amplia, nítida y clara" de los populares. Además, indicó que "cumpliendo la costumbre de la democracia en nuestro país durante los últimos 45 años, quien ha ganado las elecciones generales en España ha tenido la posibilidad de formar gobierno". Por tanto, ha dicho, "siempre ha pasado así", esperando y mostrándose convencido de que "así será"

"Los españoles hablaron claro y dieron la confianza a Feijóo", incidiendo en la "mayor]a amplia que sigue trabaj

"Más apoyos que el PSOE"

Bendodo ha dicho que esta semana es "clave", al constituirse las Cortes y el PP "tiene hoy bastante más apoyos que el PSOE". "El PP cuenta con 171 síes garantizados para la investidura de Alberto Núñez Feijóo; 172 si contamos con el voto también Coalición Canaria, que es muy posible, se esté trabajando, y estamos a cuatro votos solo de la mayoría absoluta, o a cuatro abstenciones en el caso de que fuera la segunda votación".

En cambio, ha dicho, el PSOE de Pedro Sánchez tiene "sus 121 apoyos; no puede contar, porque no está confirmado ni a día de hoy, con los 30 escaños de Sumar". "Podemos acaba de decir que tiene derecho de veto y que no está dispuesto a tragar con todos los apoyos y con todos los ministros que pudiera proponer el bloque de Sumar", ha agregado.

Así, Bendodo ha insistido en las "dos únicas opciones para la investidura" como son "un gobierno del PP fuerte en solidario,donde solo habría ministros del PP, donde tenemos apoyos externos para conseguir la investidura, pero solo habrá gobierno del Partido Popular con ministros del PP" o la otra opción que es "que se junten todos los que perdieron las elecciones".

Cuestionado, en concreto, y, por otro lado, sobre que CC apueste por que el PNV presida el Congreso de los Diputados, Bendodo ha dicho que puede hablar "en nombre del Partido Popular y del trabajo discreto que está haciendo" para "constituir las Cortes y ponernos a posterior investidura". "Entiendo que en estos tiempos actuales, donde hay muchas quinielas para constituir las Cámaras, cada uno es libre de proponer lo que quiera y somos absolutamente respetuosos, pero, evidentemente, el Partido Popular tiene sus planes", ha dicho

Asimismo, sobre los cuatro votos que le restan al PP para la mayoría y de dónde piensan que los pueden sacar y sobre la presidencia en el Senado, el coordinador general del PP ha insistido en que "las conversaciones, las negociaciones, se lleven con discreción y los acuerdos cuando los tengamos los hagamos públicos".