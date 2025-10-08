El PP acusa a Vox de tratar a la "gente como idiotas" y le reprocha publicar tuits "por orden de Bolaños"

La derecha española está agitada. Hay lío. Los puentes entre el Partido Popular y Vox no están rotos, pero casi. La interlocución cada vez es menor y los ataques cruzados son una constante que no cesa. Para muestra, lo que ha sucedido este miércoles en las redes sociales. Concretamente, en X, donde el PP ha terminado por acusar a Vox de tratar a la "gente por idiotas" y de publicar "por orden de Bolaños".

Todo ha comenzado porque el presidente del partido verde, Santiago Abascal, a través de un mensaje, se ha hecho eco de una noticia sobre los comedores escolares en Ceuta, con la siguiente denuncia: "El partido del señor Feijóo, entre otras cosas, se dedica a permitir las cárceles de tela en los colegios y se atreve a imponer un menú musulmán a los niños de Ceuta. Ya no sé si eso lo han pactado también con Sánchez o es iniciativa propia. Da igual. Son lo mismo".

Previamente, el perfil oficial de su formación había escrito: "Los niños de Ceuta ya no tendrán el menú del resto de los niños españoles". Según exponían, "el Partido Popular, que gobierna en Ceuta, ha decidido que se alimentarán [los niños] según las normas de los islamistas. Aunque lo paguen los españoles". Este, proseguía Vox, "es el partido del señor Feijóo. Y no se distingue en nada de las políticas de Sánchez".

En conclusión: "Lo que hacen uno y otro es exactamente lo contrario a lo que demandan la gran mayoría de los españoles". La estrategia ni mucho menos es nueva. Vox, que nace como escisión del PP de Rajoy por no ser lo suficientemente "duro", siempre ha tratado de alinear a Feijóo con Sánchez, aunque últimamente con mayor intensidad. Pero basta recordar que uno de sus lemas fundacionales fue "la derechita cobarde".

Hasta hace poco, en Génova ponían la otra mejilla. En parte, porque en muchas administraciones dependen de los votos de Vox para poder gobernar. Pero Feijóo ha dado orden a los suyos de que respondan a los ataques de manera directa, sin circunloquios. Y así lo ha hecho hoy su número tres, Alma Ezcurra.

A la acusación de Abascal, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial ha replicado en su cuenta de X: "O Vox no sabe que la decisión depende del Ministerio de Educación o deliberadamente tratáis a la gente como idiotas. Y no sé cuál de las dos es peor".

La dirigente popular ha instado a Abascal a borrar la publicación en la que imputaba al PP cambiar las normas escolares en pro de los islamistas. "Tenéis derecho a hacer oposición al PP pero no a mentir a los españoles. Retirad el tuit, salvo que la orden sea de Bolaños". Otra idea-fuerza que traslada Génova desde hace tiempo: que existe una "pinza" entre la izquierda y Vox para desgastar a Feijóo.