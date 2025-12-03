Las acusaciones populares debaten si pedir la declaración de Ábalos y Koldo por el rescate de Air Europa

Las acusaciones populares del "caso Koldo" sopesan pedir la declaración de José Luis Ábalos y Koldo García en relación al supuesto pago de comisiones por el rescate de Air Europa. Así lo ha propuesto la Asociación Liberum al resto de acusaciones que actúan en el procedimiento representadas por el letrado del PP, que asume la dirección letrada y que, según las fuentes consultadas, aún no ha adoptado una decisión al respecto.

La asociación que defiende la medida considera necesario que ambos testifiquen ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras las declaraciones tanto de Ábalos como de quien fuera su asesor en sendos medios digitales, "OkDiario" y "El Observador" sobre ese posible pago de mordidas. La decisión no está tomada, aunque en todo caso según las fuentes consultadas no está claro si en caso de prosperar la iniciativa esta se instaría ante la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo, donde están investigados en dos piezas separadas: la trama de las mascarillas por la que irán a juicio y la más incipiente por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas.

Según la primera de esas informaciones, resaltan los abogados de la Asociación Liberum, Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, en la petición que han trasladado a sus compañeros, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, "se revela una información de la cual el Sr. Koldo García fue testigo directo de una presunta comisión económica por el rescate de Air Europa".

En esa entrevista, a pregunta del director del medio, Eduardo Inda, a Koldo, sobre si "hubo pago de alguna comisión o contraprestación económica por el rescate" el exasesor ministerial responde: "Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa". Mientras que en el segundo medio citado Ábalos asegura en relación a un supuesto cohecho por mediar en el rescate que "es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da".

"Poseen información de primera mano"

Ambos "dan a entender que poseen información de primera mano, en calidad de testigos directos" sobre ese supuesto pago de comisiones -hacen hincapié los letrados de la Asociación Liberum-, siendo "conocedores de las presuntas maniobras que rodearon el rescate". Y a este respecto recuerdan que este asunto -a cuya investigación cerró la puerta tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia de Madrid en el "caso Begoña Gómez"- "forma parte del objeto del presente procedimiento" ya que el propio Moreno lo incluyó, "acertada y justificadamente" en la exposición razonada que remitió en su día al Tribunal Supremo al advertir indicios contra Ábalos (que avalaría el alto tribunal asumiendo la investigación al exministro, a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama).

Nada menos que ocho páginas de esa relación de indicios contra el ex secretario de Organización del PSOE -recuerda Liberum- dedicó el juez de la Audiencia Nacional al rescate de Air Europa. "A nuestro humilde entender", apunta la acción popular, "este esfuerzo en el relato de los hechos justifica la diligencia que pretendemos solicitar, pues siendo uno de los temas recogidos en aquella exposición razonada, "se ha acreditado" que tanto Ábalos como Koldo "habían intervenido en las negociaciones".

Y es que en el escrito remitido al Supremo por el juez Moreno se señala que "todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Ábalos-Aldama-Hidalgo" del 16 de julio de 2020 en el Ministerio de Transportes, "en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía", la situación "habría fructificado en favor de la citada aerolínea, según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo".

"Al día siguiente, Aldama, desde su dispositivo en conversación de la aplicación WhatsApp, escribió a Hidalgo que Koldo le había informado del estado de situación de este asunto señalando: "Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada", apuntaba Moreno. Quien concluía que de esas palabras se deducía "que el presidente del Gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo".

Por este motivo solicita que presten declaración con el objetivo de "aclarar determinados aspectos que podrían dar luz a lo verdaderamente sucedido", en aras -insite- de la verdad, "el único eslabón que une a esta acusación popular con el procedimiento en curso, pues como ya es sabido, Liberum es una asociación apolítica, cuyo buque insignia es la búsqueda incansable de la verdad".

La participación de Ábalos

Además, en esa exposición razonada, asegura, "se hace alusión, en palabras de Aldama, a la participación de Ábalos en las negociaciones para la concesión del rescate por la SEPI, así como a la existencia de una reunión donde estaba convocado el Sr. Ábalos. "Siendo 4 de agosto de 2020, Aldama informaba a Hidalgo de que "acabo de hablar voy para ya, el ministro está en este momento con el presidente en el consejo saliendo le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente ahora te veo" (así consta en una conversación de WhatsAPP con Hidalgo hallada en el móvil del empresario)

Ese mismo día, añadía la exposición razonada, se mantuvo una reunión del Consejo de Ministros en la que participaron, entre otros, el presidente del Gobierno y el propio Ábalos. "De esta forma", apuntaba el juez de la Audiencia Nacional, Aldama "hacía alusión a la participación de Ábalos, ya que habría podido hablar con el presidente del Gobierno para la concesión del rescate por SEPI".

A la vista de las recientes declaraciones de Ábalos y Koldo -concluye Liberum- su citación como testigos "están más que justificadas". Pero en el caso de que no se considere así, la acusación popular pide que se reclame a ambos medios de comunicación esas declaraciones, que en su opinión "han de ser investigadas y aclaradas por las posibles consecuencias que pudieran tener en el procedimiento" y para esclarecer el supuesto "cobro de comisiones ilegales por el rescate de Air Europa de hasta un millón de euros".