Albares subraya el "compromiso firme" del Gobierno para alcanzar la inversión del 2% del PIB en Defensa

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno para alcanzar esa inversión del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa. Así, a su llegada a Bruselas donde mantendrá una reunión con sus homólogos de Exteriores de la Unión Europea (UE), ha manifestado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "lleva muchos años dando pasos hacia ello".

El titular de Exteriores ha hecho hincapié en que cuando Sánchez llega al Gobierno, "España se encuentra con el gasto militar más bajo de su historia, el 0,9%, que es donde lo dejaron los Gobiernos del Partido Popular". Sin embargo, el ministro ha evitado aclarar "cómo se van a establecer las partidas" para llegar a ese 2% de inversión, con la excusa de que él no es ministro de Hacienda y "no lo podría decir".

"Yo soy ministro de Asuntos Exteriores, pero, desde luego, ese compromiso firme está y yo creo que este Gobierno ha demostrado que todo aquello que tenga que pasar por el Congreso pasará. No hay desde luego ningún problema de no acudir al Congreso. Yo estuve el miércoles pasado y el presidente del Gobierno va a ir en fechas próximas, en muy pocos días", argumentó.

De este modo, Albares respondía a las cuestiones sobre cuándo podrá llegar España a ese gasto del 2% del PIB en Defensa y si el Ejecutivo pretende hacerlo vía decreto, a través del Consejo de Ministros, pasando por encima del Congreso de los Diputados una vez más.

Hay que recordar que el jefe del Ejecutivo se reunió el pasado jueves en la Moncloa con los partidos políticos, salvo la formación de Santiago Abascal (Vox), para trasladarles que España está preparada para llegar antes de 2029 al 2% del PIB en gasto en defensa, tal y como aventuró Sánchez en Bruselas el 6 de marzo.