Aldama asegura que Sánchez "era conocedor de la trama" y que tiene documentación para demostrarlo

El empresario Víctor de Aldama, objeto de varias investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción, ha asegurado esta mañana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "conocedor" de la trama del 'caso Koldo', asegurando que "hay pruebas documentales" contra el socialista.

"Se puede llegar a demostrar con documentación que tenemos en nuestro poder", ha aseverado esta mañana durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, al tiempo que ha explicado que "en algún momento" revelará tales pruebas; algo que resulta incomprensible si realmente las posee.

Asimismo, el presunto comisionista se ha mostrado "seguro" de que en el PSOE ha habido financiación ilegal, algo sobre lo que se lleva debatiendo desde el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especialmente tras constatarse el pago en efectivo en sobres con el logotipo del partido a José Luis Ábalos y Koldo García -algo que el propio PSOE argumenta que es "legal" y que se corresponde a "liquidaciones de gastos"-.

"Yo tengo pruebas. No estamos hablando de ello porque el [Tribunal] Supremo no está todavía investigándolo", ha dicho de Aldama. En este sentido, el empresario ha explicado que sacará las pruebas de todo lo expuesto "cuando se abras diligencias", al tiempo que ha dicho no entender cómo "con toda la documentación que estamos sacando" todavía "no ha pasado absolutamente nada".

(En ampliación)