Aldama podrá recoger en la Audiencia Nacional el volcado de sus móviles en el "caso Koldo"

Víctor de Aldama lo logra. Podrá tener en sus manos una copia del volcado que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de dos teléfonos móviles, investigados en el marco del "caso Koldo" que se sigue en la Audiencia Nacional.

Así lo ha autorizado el magistrado Ismael Chamarro en una nueva providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que ya ha puesto a disposición del empresario "un disco duro", con capacidad de 2 terabytes, con la información que guardaban sus dos iPhone Pro.

La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a que Aldama pudiese la copia del contenido de los teléfonos que fue "volcado y clonado" por parte la de la Guardia Civil, siguiendo la orden del instructor.

En su escrito, el empresario señaló que su intención era que un perito informático forense de parte pudiese "acceder a dichos dispositivos" y así emitir un informe.