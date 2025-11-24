Vox se querella contra Sánchez por "falso testimonio" en su comparecencia sobre el caso Koldo en el Senado

Sin frenos ante el Tribunal Supremo. Vox no cesa en sus querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o en su defecto contra los miembros del PSOE que se encuentran sentados en los tribunales. En este sentido, el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, ha comunicado en su habitual rueda de prensa que Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el líder de los socialistas por un presunto "falso testimonio" tras asegurar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado que no conocía al empresario y socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso.

En base al artículo 502 del Código Penal, la formación liderada por Santiago Abascal quiere que el jefe de los socialistas reconozca en una sede judicial sus acciones con las que "mintió al negar" su relación con el empresario que organizó, según las últimas informaciones publicadas, el encuentro entre Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi en un caserío vasco alejado de la civilización para cerrar el apoyo de los nacionalistas en la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.

Desde la formación apuntan que en la denuncia presentada se han incluido los nombres de todos los participantes en aquellas reuniones para aclarar las relaciones políticas entre las diversas personalidades relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno que "existe porque se ha apoyado en terroristas como Arnaldo Otegi y en la peor calaña que hay en España". La querella ante el Supremo se une a las que se han presentado por la presunta financiación ilegal del PSOE a raíz de los informes presentados por la Unidad Central Operativa (UCO).

Aunque no se hayan publicitado todos los detalles de manera certera, esta decisión es la reacción de Vox ante la relación entre Koldo García, Santos Cerdán y la cúpula vasca que sostiene al Ejecutivo en estos momentos en los que la legislatura se encuentra encallada en el Congreso de los Diputados.

Santiago Abascal asegura que destapará todos los crímenes de la "banda de Sánchez"

Con el anuncio presentado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado en sus redes sociales con la promesa de que Vox "perseguirá hasta el final todos los crímenes de Sánchez y su banda". Sin mención a la dimisión del fiscal general del Estado, Abascal ha asegurado que Sánchez "mintió de una manera muy evidente".

Respecto al acuerdo de investidura en la Comunidad Valenciana para que el popular, Pérez Llorca se convierta en el sustituto de Carlos Mazón, Fuster ha asegurado que no es necesario un pacto por escrito, ya que conocen lo que transmite el líder del PP en Valencia. "Ahora es necesario que se lo diga a los valencianos", ha señalado.