Las anotaciones en la agenda de Koldo antes de reunirse con un empresario: "Si consigo obras cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha precipitado la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE detalla el modus operandi de la supuesta trama en sus reuniones con empresarios para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Así, la Guardia Civil pone el foco en "la ejecución de proyectos asociados a la construcción" y destaca una nota en su calendario de Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para el 29 de mayo de 2017 bajo el título "6 y 30 con "guipu".

Ese recordatorio iba acompañado en el apartado de detalles "de los asuntos a tratar durante la reunión" bajo el título de "Temas con Antxón" (el empresario Antxon Alonso, supuestamente beneficiado en adjudicaciones públicas en Navarra por mediación de Koldo García y Santos Cerdán).

Entre esos temas a tratar, a la UCO le llama la atención el que reseña sobre "si consigo obras cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga".

El conjunto de anotaciones son las siguientes: "Tema panadero quién me paga lo mío" (en referencia a una de las adjudicaciones, en la localidad navarra de Huarte); "Tema baja mía y juicio se perdió qué solución vamos a aplicar"; "Tema la nómina de este mes cuándo se me paga"; "Tema coche son dos meses cuándo se me paga"; "Tema dinero del argentino"; "Tema mina cómo va el contrato creo va siendo hora me cuentas cosas" (aludiendo al proyecto de Mina Muga, una explotación de potasa cerca de Sangüesa); "si consigo obras cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga"; "Tema gasolineras vas a quedar cuál es mi porcentaje si sale"; "tema de la fábrica de caza lo mismo cómo va"; "tema declaración de la renta cómo lo vamos a solucionar"; y "Antxon quiero hechos y respuestas no palabras".

Ingreso a favor de Santos Cerdán

De esas anotaciones la Guardia Civil deduce que Koldo García "habría cobrado una nómina abonada por Antxon" y que el exasesor de Ábalos "quería que se le pagasen las gestiones realizadas por la consecución de obras".

Y aunque no se produjo inmediatamente después de ningún ingreso de Servinabar o Noran Coop a Koldo García, la UCO señala que el 31 de agosto de 2017 Koldo le envió una foto a Santos Cerdán "de un resguardo de ingreso de efectivo de 600 euros realizado en favor de éste". De hecho, a tenor de los mensajes de Koldo, la Guardia Civil considera que Santos Cerdán "también habría recibido dinero de "Antxon" en alguna ocasión".

La UCO pone en contexto la situación laboral y económica de Koldo en relación a esa "participación conjunta" de él con "Antxon" y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, para el supuesto amaño de adjudicaciones públicas. Recuerda, por ejemplo, que tras cuatro meses desempleado durante el primer semestre de 2015 se dio de alta como autónomo en la provincia de Guipúzcoa el 1 de junio como agente de la propiedad inmobiliaria, lo que relaciona con la constitución de la sociedad cooperativa Noran Coop, cuyo objeto social es "la compraventa de bienes inmobiliarios", que se produjo el 26 de junio, "dando cobertura a los ingresos" percibidos de Servinabar o de la misma sociedad cooperativa.

La "vinculación" de Koldo con el PSOE

Nuevamente las notas de Koldo arrojan luz sobre estos hechos al aludir a su malestar con los pagos recibidos. El 28 de mayo de 2017, escribe: "Tema cordobés el me dice que tiene que cobrar el trabajo que e hecho durante estos 4 meses al cordobés pero no dice nada de los otros 11 meses que bastante a perdido con pagar los autónomos" (a Merino se refiere como "cordobés" o "cordo").

Anotación de la que la Guardia Civil infiere que Koldo "se habría dado de alta como autónomo para poder cobrar su trabajo con Fernando Merino, si bien no le estarían pagando lo que él consideraba justo".

La UCO también alude a "la vinculación de Koldo con el PSOE". El 25 de octubre de 2017, destaca, "pasó a ser asalariado del partido, si bien anteriormente ya mostraba estar ligado al mismo (fue concejal socialista de Huarte entre 2011 y 2015, "habiendo sido uno de los creadores de dicha agrupación socialista en 2011").

Además, añade el informe policial, en 2015 habría optado a una concejalía del ayuntamiento de Doneztebe (Navarra) por el PSN, aunque habría terminado renunciando al cargo al no presentar la declaración de bienes.

Asimismo, "mantenía relación con diferentes cargos del partido en Navarra, destacando su inclusión el 13 de marzo de 2017 en el grupo de WhatsApp Strios. Grales. PSN-PSOE".

Y, sobre todo, pone de relieve, "la relación mantenida" con Santos Cerdán, que fue parlamentario navarro por el PSN entre 2014 y 2017 y, desde esa fecha, secretario de Coordinación Territorial del PSOE antes de ser designado en 2021 secretario de Organización.

Su relación se remonta al menos a 2013, "y habría estado enmarcada en la pertenencia al PSN, observándose numerosos mensajes intercambiados entre ambos en los que se aprecia una vinculación subordinado-jefe". En este sentido, apunta la UCO, Santos "le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo".