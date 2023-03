El PP apuesta por regular la gestación subrogada sin que haya interés mercantil

La maternidad de Ana Obregón a los 68 años de edad a través de gestación subrogada ha vuelto a abrir el debate político sobre este asunto.

Desde el PP recuerdan que, en España, actualmente es "ilegal" por lo que piden que se cumpla la ley. Sin embargo, destaca que, si alguien quiere recurrir a ello habría que regularlo ya que, fuera -como es el caso de Estados Unidos donde ha recurrido Obregón- es legal porque, además, en el consulado, luego, le inscribe como español.

Fuentes del Partido Popular destacan que "no cabe debatir en ningún caso si hay algún interés de tipo mercantil" ya que, consideran que este aspecto no puede formar parte del debate. "La mercantilización de la gestación subrogada es execrable", apuntan y reiteran que no se puede pagar a la madre. En el partido no gusta el concepto de "vientre de alquiler" por lo que están abiertos a ver pros y contras y posibilidades de regulación. "Cualquier debate ha de partir de requisito: esto no se puede mercantilizar".

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, no ha dejado clara la postura de su formación sobre la gestación subrogada y ha advertido de que "es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española".

En este contexto, Gamarra ha advertido de que es un tema en el que "no hay que olvidar que hay niños, hay menores, que tienen unos derechos que deben de ser garantizados". "En cualquier caso abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena", ha concluido.

Cs ya impulsó esta iniciativa

La defensa de la gestación subrogada es una iniciativa que siempre ha llevado en su programa electoral Ciudadanos, siempre que no fuera con fines mercantiles. El diputado de Cs, Edmundo Bal, ha reiterado de nuevo la posición de su formación a favor de esta práctica pero sin que medie remuneración alguna. Ha precisado que si bien algunos países establecen la gestación subrogada remunerada, en el sistema que defiende su partido "no se alquila ningún vientre", sino que sería una práctica altruista "al objeto de poder posibilitar que una personas que, por las razones que sea, no pueda engendrar hijos de una manera natural pueda conformar la familia que quiere o tiene en mente formar".

Pero ha recalcado que lo que más les preocupa, y así lo han planteado en diversas ocasiones en el Congreso, es "la situación de inseguridad jurídica en donde viven los niños" de acuerdo, ha explicado, a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que "ha negado la posibilidad de que la filiación no sea nada más que por adopción".

La formación naranja presentó en 2017 y 2019 su proposición de ley para regular la gestación subrogada en España aunque en ninguna ocasión se llegó a debatir.