Hazte Oír tacha de "corrupto" a Sánchez con una pancarta frente a su hotel de lujo en Andorra

Hazte Oír, la organización que se ha presentado como acusación popular en las corruptelas que cercan al entorno familiar y político del presidente del Gobierno, ha desplegado una nueva lona con la frase "Sánchez corrupto" en la entrada del hotel en el que se encuentra el jefe del Ejecutivo con su pareja en Andorra en su última escapada veraniega antes del comienzo del curso político.

De la misma manera que en Tenerife y en la Playa de la Mareta, varios miembros de la organización han posado con la pancarta en la puerta del hotel con una instantánea que ha sido compartida en las redes sociales señalando que "Hazte Oír ya se encuentra en Andorra".

En base a las principales agencias de viajes, las habitaciones del hotel de lujo escogido por Sánchez oscilan desde los 300, 400 euros hasta superar los 1.300 euros diarios en el caso de las villas familiares que superan los 120 metros cuadrados. En este sentido, el presidente del Gobierno ha contado con una planta entera a su disposición para descansar antes del inicio del curso político que se antoja frenético en Ferraz.

Las acciones contra Pedro Sánchez

Por tierra, mar y aire de la organización. Ese ha sido el lema que ha repetido en diversas ocasiones la organización para cercar a Sánchez y recordar su gestión desde el Gobierno.

Desde la primera pancarta de este año frente al Congreso de los Diputados con diversas carpetas archivadas con las presuntas tramas de corrupción cocinadas en Ferraz hasta las sombrillas colocadas en la arena de Canarias, la organización ha apostado por derribar al jefe del Ejecutivo a nivel mediático antes de que lleguen los avances en los tribunales.

Entre las acciones más destacadas, se dibujan el despegue de un globo aerostático, en el que se caracterizaba a Sánchez como el Padrino; una pancarta en el fondo del océano o el despliegue de una avioneta tachando al de corrupto al Secretario General del PSOE.

Ante estas acusaciones y las primeras pesquisas de los investigadores, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, señaló que "los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez no se marchaban de vacaciones".