La Audiencia de Badajoz se niega a archivar la causa contra el hermano de Sánchez: "La instrucción está en pleno apogeo"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha vuelto a respaldar a la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si hace unos días avalaron la nueva línea de las pesquisas sobre el exasesor de Moncloa Luis Carrero, ahora han descartado archivar la causa, como así lo pedían tres cargos de la Diputación de Badajoz. Los magistrados explican, al respecto, que la juez ha motivado correctamente sus motivos para seguir adelante con el procedimiento y que no se puede dar carpetazo al mismo.

En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Audiencia de Badajoz precisa que no se vulnera la presunción de inocencia de los recurrentes (Alejandro Cardenal, Félix González y Cristina Núñez), sino que "lo único que hace la instructora es responder motivadamente" a los motivos por los que no va a dar carpetazo a esta causa de corrupción. "En la fase de instrucción no se enjuicia nada, solo se investiga (...). La instrucción se encuentra en pleno apogeo, pues se han acordado múltiples diligencias de investigación y no entendemos factible una delimitación e individualización pormenorizada de imputaciones en este momento procesal, como se pretende", reza el auto.

La Audiencia se pronuncia sobre el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz del pasado 29 de enero. En el mismo Biedma reclamó a la Diputación de Badajoz más información sobre el contrato de David Sánchez como coordinador de conservatorios y se dirigió al Teatro Real para que remitiera al juzgado "a la mayor brevedad" documentación sobre una posible relación laboral con el hermano del presidente del Ejecutivo. Del mismo modo, reclamó a Moncloa todo lo relativo a la contratación de Luis Carrero, en su condición de asesor de Presidencia, y citó a dos testigos más.

Mantiene las imputaciones

En dicha resolución Biedma declinó archivar las pesquisas para el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo; las exdirectoras del área de Cultura y Recursos Humanos, Elisa Moriano y Juana Cintas, respectivamente; el diputado del área de Cultura, Francisco Martos; el director del área de Cultura, Manuel Candalija y de la actual coordinadora del área de Igualdad, Emilia Parejo.

Estos tres últimos denunciaron que se está ante una "investigación prospectiva" y que los indicios sobre los que trabaja la Guardia Civil relativos a que se habría acordado la creación de la plaza para el hermano del presidente del Gobierno no son más que una "mera sospecha". "Todas las actuaciones instructoras van encaminadas a corroborar lo que es una mera creencia. Incluso las diligencias acordadas en la resolución impugnada no hacen más que confirmar la procedencia del sobreseimiento en este caso", exponen.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz respalda a la juez y descarta la solicitud. Al respecto recuerdan que solamente cuando "de manera patente, clara, inobjetivable o incontrovertible" se constate que los investigados no guardan relación con los hechos, se procederá al inmediato archivo de las actuaciones para ellos. Ahora bien, la Audiencia entiende que este supuesto no se dan en la causa contra David Sánchez por cuanto que se tienen que realizar las diligencias de investigación oportunas, por cuanto que hay indicios de delito contra la Administración Pública.

No son solo recortes de prensa

"Por lo tanto, resulta inapropiado en este momento un sobreseimiento de las actuaciones siendo que restan por practicar numerosas diligencias", precisa la Audiencia de Badajoz, la cual recuerda que esta causa no se sustenta únicamente con "recortes de prensa". "No estamos ante una medida como la entonces tomada adoptada solo a instancias de recortes de prensa, sino a la vista además de la documentación que se había aportado a la causa por la Diputación (...) se han practicado declaraciones de investigados, testificales y aportado más documentación y correos electrónicos resultantes de las incautaciones acordadas", contempla el auto.

De esta forma, los magistrados vuelven a avalar la instrucción de Biedma, que arrancó el año pasado a raíz de una denuncia de Manos Limpias. En este tiempo, han avalado las líneas maestras de la causa, tales como la intercepción de los correos electrónicos de la Diputación de Badajoz, las directrices a la Unidad Central Operativa (UCO) o la investigación por la contratación en la Diputación de Badajoz de Carrero.

Este respaldo se produjo hace apenas una semana y en el mismo se expuso la necesidad de requerir información sobre la contratación de este exasesor de Moncloa debido a que los correos que obran en el sumario constatan cómo habló con David Sánchez de que la plaza sería suya antes incluso de que se publicaran las bases del concurso. De esta forma advirtieron que la causa no puede centrarse únicamente en el proceso de creación de la plaza del músico puesto que han ido apareciendo indicios nuevos que hacen necesaria su investigación.