Errejón y Mouliaá tendrán que entregar sus móviles el viernes en el juzgado para que se analicen

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliaá tendrán que entregar este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid sus teléfonos móviles a fin de que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que ambos mantuvieron.

Esta diligencia se enmarca en el procedimiento que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, el magistrado Adolfo Carretero, contra el exportavoz de Sumar por el presunto delito de agresión sexual del que le acusa la actriz.

Errejón y Mouliaá tendrán que entregar finalmente sus dispositivos después de que hace un mes el juez les instara a hacerlo. La actriz acudió al juzgado para tal fin, pero allí fue informada de que su teléfono no podía ser analizado por problemas técnicos. "Los hechos hablan por sí solos. Al final yo no tengo nada que ocultar y aquí estoy", dijo en declaraciones a la prensa aquel día a la salida de la sede judicial.

Análisis policial

El exdirigente, por su parte, recurrió esa decisión y pidió no entregarlo hasta que la Audiencia Provincial no resolviese su escrito. No obstante, se ofreció a acudir ante el juez para mostrarle el contenido de las conversaciones en cuestión.

En una providencia notificada la semana pasada, recogida por Europa Press, el instructor zanjó el asunto y puso fecha y hora a la entrega de los teléfonos, de los que serán extraídas las conversaciones que Errejón y Mouliaá tuvieron. La actriz deberá entregar su teléfono el viernes a partir de las 10.00 horas, mientras que Errejón deberá hacerlo ese mismo día pero 30 minutos más tarde.

Se trata de una diligencia que solicitó la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (ADIVE). y que es especialmente importante para el juez instructor, en aras a analizar "la credibilidad" de la versión que ofrecieron cada uno en sede judicial. Mientras Errejón aseguró que los hechos ocurridos en septiembre de 2021 fueron consentidos, ella narró episodios sexuales ocurridos en la vivienda de unos amigos que, según dijo, no consintió.