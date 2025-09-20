La Audiencia Nacional suspende la condena de tres años de cárcel de una de las repatriadas de Siria

La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido la pena de tres años de cárcel impuesta a Luna Fernández, una las dos mujeres, junto a Yolanda Martínez, de nacionalidad española que retornaron del califato de Estado Islámico (DAESH) junto a sus hijos a España en 2023 y que fueron condenadas por el delito de integración en organización terrorista con la atenuante de confesión tardía.

En un auto, la Sala de lo Penal concede a Fernández la "suspensión extraordinaria" de la condena por un plazo de cinco años, aunque "condicionada" a que "no delinca" en ese plazo y haga 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los magistrados inciden en que "carece de antecedentes penales", por lo que es "delincuente primaria", además de que "no consta que haya vuelto a ejecutar acción delictiva alguna, ni que haya tenido contacto o relación con organizaciones terroristas yihadistas".

Un año y tres meses por cumplir

Tienen en cuenta que es "viuda y madre de seis hijos", y que antes de entrar en prisión preventiva, donde estuvo un año y nueve meses, estuvo "confinada involuntariamente en un campamento de refugiados de donde no podía salir, tiempo que si bien no puede computarse para el cumplimiento de la pena, debe tenerse en cuenta a los efectos de esta resolución".

"No aparece ninguna circunstancia objetiva externa, ni ninguna información o documento, que pueda llevar a considerar que la penada supone un peligro para la comunidad al no existir dato alguno que patentice la existencia de riesgo que el sistema quiere prevenir", añaden.

Asimismo, los magistrados consideran que "no existen elementos de juicio que revelen el peligro concreto de que en caso de no optarse por el cumplimiento de la pena, vaya a volver a cometer hechos delictivos", por lo que ven "razonable esperar que la ejecución de la pena que resta por cumplir -un año y tres meses- no será necesaria para evitar la comisión futura por parte de la penada de nuevos delitos".

Actividades en favor del Daesh

Cabe recordar que la Audiencia Nacional acordó el pasado septiembre la libertad provisional de ambas al estimar la petición de la Fiscalía y de las defensas de las dos mujeres. Fernández y Martínez, que se desplazaron voluntariamente a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, retornaron a España y aceptaron el pasado abril tres años de cárcel mediante acuerdos de conformidad en el juicio que se celebró en la AN.

Antes del juicio, la Fiscalía pedía seis años de cárcel para cada una al considerar que ambas "participaron en España en actividades a favor de la organización yihadista DAESH" antes de desplazarse y que al viajar a esa zona de conflicto lo hicieron "con plena voluntad de mantener su integración en la referida organización terrorista, esta vez en el núcleo de su poder territorial, a la manera de un cuasi Estado". De Fernández señalaba que mientras vivió en España también "jugó un rol clave", de "liderazgo", dentro de ese grupo de mujeres de integrantes de la Brigada al Andalus.

