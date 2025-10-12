Bildu, en su línea, critica el Día de la Hispanidad: "Colonialismo y opresión"

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado en el Día de la Hispanidad que los vascos no tienen "nada que celebrar".

"Este no es un día de encuentro ni de mestizaje, sino de opresión, colonialismo y negación de los pueblos. Lo que conmemora el Estado español es un proyecto nacional de carácter supremacista que niega la existencia de otras naciones como la vasca y desprecia nuestras lenguas, culturas e identidades", ha denunciado.

En un comunicado, Rodríguez ha reivindicado un proyecto vasco "abierto", frente al proyecto "retrógrado" español, y ha hecho un llamamiento a llenar las calles de Bilbao el próximo 22 de noviembre en favor de una república vasca "de libres e iguales".

Frente a ese modelo "impuesto y uniformador", ha reclamado "una Euskal Herria libre, inclusiva y diversa; un proyecto nacional que afirma con claridad que vasca o vasco es toda persona que vive y trabaja en este país; un país que se quiere solidario, abierto y respetuoso con el resto de pueblos, lenguas y culturas del mundo".

"Frente a una monarquía corrupta y autoritaria, reivindicamos una república vasca de personas libres e iguales", ha insistido. Por ello, ha subrayado que el próximo 22 de noviembre en Bilbao "decenas de miles de abertzales, socialistas, independentistas, feministas y euskaltzales" van a movilizarse para "dejar claro" que hay una mayoría que apuesta por un futuro "democrático, justo y libre".

"Para decir que no somos ni franceses ni españoles: somos vascas y vascos, y estamos profundamente orgullosas y orgullosos de serlo", ha agregado. Asimismo, ha apuntado que en esa fecha van a mandar un mensaje "muy claro" a los que "amenazan con laminar el autogobierno, identidad e instituciones".

"Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis. Euskal Herria es y va a seguir siendo viento de libertad. No ha habido, no hay y no va a haber quien nos pare", ha aseverado. "Llenaremos la calle Autonomía (de Bilbao) para reivindicar un país solidario, feminista, abierto, euskaldun, socialista, independentista y respetuoso con el resto de pueblos, lenguas y culturas del mundo", ha concluido.