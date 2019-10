Boadella propone "esparcir las cenizas de Franco por toda España"

El presidente de Tabarnia ha denunciado que la reacción de la calle a la sentencia del procés está "dirigida por las instituciones que forman parte del Estado y actúan contra el Estado". Lamenta "que en Cataluña no exista ninguna forma de autoridad que ponga las cosas en su sitio. Se sigue adoctrinando desde las escuelas, desde los medios y nadie corta esta situación".

Rivera, elegido por la "A"

Igualmente sorprendente ha sido la revelación de cómo Albert Rivera fue elegido presidente de Ciudadanos. "Elegir al líder de la formación no fue fácil, ya que no hubo manera de encontrar un acuerdo. Al final se hizo por orden alfabético, se cogió la lista y el primero era Albert Rivera, porque se hizo por el nombre y no por el apellido. Fue el azar de llamarse Albert el que le llevó a la presidencia”, ha confesado Boadella.

El dramaturgo pide no dar por acabado al líder de Ciudadanos, pese a que los últimos sondeos electorales le vaticinan un batacazo que situaría a la formación naranja a la altura de Vox: "Rivera es una Ave Fénix, renace de sus propias cenizas”, ha afirmado.