Con 22 años, Borja Salvador no se lo pensó dos veces y haciendo gala a su apellido se convirtió en el héroe que logró evitar un atraco con violencia. No se arrepiente hoy de su intervención para paralizar el robo, a pesar de que las consecuencias de sus actos le lleven hoy a la cárcel.

8 de febrero de 2015, en Fuengirola, el malagueño fue testigo de cómo una pareja de ladrones se aproximaba a una mujer para después forcejear con ella y arrebatarle el bolso. La reacción inmediata del joven es interceptar al delincuente. Una respuesta que le llegó de manera automática, pero que cuatro años después tiene sus peores consecuencias. Salvador alcanzó a uno de los delincuentes y tras exigirle la devolución del bolso de la mujer termina asestándole dos puñetazos para defenderse de los que su entonces contrincante le trataba de propinar, según señala la sentencia. A raíz de la pelea, el ladrón muere dos días después en el hospital a causa de las hemorragias sufridas y Salvador es detenido semanas después. La versión del acusado es que trató de auxiliar a la víctima a la que habían “pateado en el suelo” y que su único objetivo era el de recuperar lo que los ladrones le habían sustraído. De hecho, durante el recurso la defensa incidió que fue un golpe que “tuvo unas consecuencias impredecibles”. Borja explicó ante el juez que solo quería defender a la mujer agredida y defenderse él mismo de los golpes del atracador, y que, de hecho, depositó 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil antes de ser condenado.

Cuatro años después, con 26 años, Borja que es estudiante de Derecho y de Económicas, quiere terminar su carrera profesional, pero se enfrenta ahora a su peor examen. La muerte del agresor le lleva a dos años de prisión por homicidio imprudente y a una indemnización de 180.000 euros para la familia del fallecido, que había abandonado a sus hijos y tenía problemas con el alcohol y las drogas. Hoy por hoy, Borja no se arrepiente, según relata al Diario El Mundo. “A pesar de lo que ha ocurrido no me arrepiento de haber ayudado a esa mujer, le estaban pateando la cabeza. Creo que hice lo correcto".

Una condena que se ha hecho viral y que ha abierto el debate entre la sociedad, que pide –en su gran mayoría- un indulto del Gobierno para Salvador. De hecho, en la página de denuncias Change.org se aglutinan ya más de 2.000 firmas pidiendo su indulto, y el hashtag #YoSoyBorja es tendencia desde hace días en Twitter. A este debate se le une ya el reclamo del partido que dirige Santiago Abascal que ha pedido ya al Ministerio de Justicia que tramite la petición por su actitud “heroica” pese a sus consecuencias.