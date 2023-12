Bruselas desmiente a Bolaños: "La Comisión Europea no ha dicho que la ley de amnistía no le preocupa"

La Comisión Europea ha desmentido este viernes las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que este jueves aseguró que la Comisión Europea tenía "cero preocupación" por la salud del Estado de Derecho en España debido a la tramitación de la ley de amnistía. "El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones", ha explicado el portavoz del comisario de Justicia, Christina Wigand.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguran que el ministro reitera lo que dijo literalmente ayer por la tarde en la rueda de prensa posterior: "sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación, cero, ninguna".

Pero Wigand, al ser preguntado por las declaraciones del ministro Bolaños, aclaró que el Reynders no ha dicho que la ley no plantee preocupaciones. También sostuvo que "hubo un encuentro muy constructivo y los intercambios con España van a seguir. Los comisarios en la reunión informaron al ministro, por supuesto, de que tenemos preguntas y que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está en proceso así que en ese sentido la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación", dijo el portavoz.

Bolaños realizó esta declaraciones el jueves en la capital comunitaria tras haber mantenido sendas reuniones con el comisario de Justicia Didier Reynders y la vicepresidenta de Valores y Transparencia Vera Jourová. Después, tras ser preguntado fuera de micrófono si estas palabras por parte de los cargos comunitarios habían sido textuales, reconoció que se trataba de una interpretación suya tras haberse entrevistado con los dos comisarios.

Estas palabras del ministro contrastan con el discurso pronunciado por Reynders en el Parlamento Europeo de Estrasburgo en el que, si bien evitó pronunciarse sobre si la nueva ley española contraviene la legislación europea, sí aseguró que el Ejecutivo comunitario realizaría a partir de ahora un análisis "con detenimiento, de forma independiente y objetivo". Posteriormente, Reynders aclaró que la Comisión Europea esperaría el fin de la tramitación de esta ley para estudiar también las posibles enmiendas.

Según Bolaños, el Ejecutivo comunitario sabe que la proposición de ley es "absolutamente conforme" a la Constitución, al derecho de la Unión Europea y también a sus valores. Sobre la reunión, el comisario de Justicia se limitó este jueves a señalar en un mensaje en la red X que había sido un “muy buen encuentro” y que “el diálogo continuará con las autoridades españolas”.

Durante las dos reuniones con los cargos comunitarios, el ministro subrayó que la mayor parte del tiempo se dedicó a analizar el bloqueo del Consejo de Gobierno del Poder Judicial (CGPJ), una parálisis que cumple cinco años este próximo lunes y de la que culpó en exclusiva al Partido Popular, al que también ha acusado de jugar "con el buen nombre de España para hacer política".

Bolaños aseguró que la Comisión Europea le mostró una "preocupación máxima" por este tema ya que afecta a la normalidad institucional y al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial. Sobre los próximos pasos que dará el Gobierno para terminar este bloqueo, Bolaños se mostró dispuesto a dialogar con la nueva cúpula del Partido Popular, fuerza la que ha hecho un llamamiento para recuperar “la normalidad institucional”. En su mensaje en las redes sociales, Reynders reconoció haber tratado los dos temas, pero no hizo ninguna valoración sobre cuál de los dos había sido prioritario en las conversaciones: si la ley de amnistía o la situación del órgano de gobierno de los jueces