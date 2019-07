Carmen Calvo entierra a Podemos y mete presión a PP y Ciudadanos

El día después de la investidura fallida de Pedro Sánchez está marcado por la nueva estrategia que va a seguir Moncloa. Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la encargada de explicitarlo hoy tras la reunión del Consejo de Ministros. Los socialistas dan por muerta la vía de la coalición con Unidas Podemos y trasladan toda la presión a PP y Ciudadanos para que sean estos partidos quienes desbloqueen la situación. La vicepresidenta incluso les ha culpado abiertamente de ser ellos quienes han dado al traste con la investidura por "no asumir sus responsabilidades" y "bajar los brazos". "No han movido una sola pieza", se ha quejado Calvo. Escudándose en que la candidatura de Sánchez ha decaído, ha asegurado que "ahora serán otros quienes se enfrenten a sus responsabilidades", en alusión a que los movimientos tendrán que venir del resto de partidos.

Calvo ha confirmado que "lo que se ha vivido esta semana no volverá a ocurrir", en el sentido de que Sánchez no se volverá a someter a una sesión de investidura sin contar con los apoyos suficientes para superarla. En todo caso, en Moncloa dan por cerrada la puerta a la coalición, porque aseguran que "esta vía no ha funcionado y que hay que explorar otras", haciendo partícipes a los partidos de derechas o volviendo a la fórmula del "gobierno portugués", esto es, negociar un programa y tener el apoyo externo de los morados.