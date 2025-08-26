La cantidad que tendrá que pagar un ladrón por agredir a un guardia civil

Una sentencia que ha tardado en llegar más de siete años. El ladrón de una gasolinera en Córdoba ha sido condenado a once meses de prisión por acceder a robar en el establecimiento y agredir a uno de los guardias civiles que le detuvo. No entrará en prisión y además podrá abonar la indemnización en varios plazos. "Llevamos años reclamando que se agraven las penas por este tipo de hechos", denuncian desde AUGC.

La detención de este individuo se produjo en mayo de 2018. Los agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Puente Genil fueron alertados de que se podía estar cometiendo un robo en la gasolinera ‘MiniOil’ de dicho municipio. Al llegar al lugar sorprendieron a un hombre en el interior del establecimiento, al que había accedido forzando la reja de una ventana, y un butrón para acceder al cajero automático.

El robo en la gasolinera

Así, los guardias civiles procedieron inmediatamente a su detención, pero opuso mucha resistencia, golpeando fuertemente a uno de ellos con la intención de escapar y provocando daños en distintas prendas de uniformidad. Por ello ha sido condenado a indemnizar con 1.500 euros al agente lesionado y con distintas cuantías a los otros compañeros por los daños materiales causados.

Los guardias civiles incautaron en el lugar diversos efectos empleados para cometer el delito, como un pasamontañas, una linterna, unos guantes y una alargadera eléctrica, pero no encontraron las herramientas empleadas para cortar la reja y practicar el butrón, por lo que resulta evidente que el condenado no actuó en solitario, sino que debió estar acompañado de al menos otra persona más, que consiguió huir de la gasolinera antes de que llegaran los agentes.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles asesoraron y representaron a uno de los agentes. Ahora, varios años después, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a este hombre como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y otro de resistencia grave a agentes de autoridad. Se le ha impuesto penas que suman once meses de prisión, así como a indemnizar a cinco agentes con cuantías que suman 1.700 euros.

El ladrón: un rumano con antecedentes

El abogado Álvaro Moreno, que asistió al guardia civil agredido, explicó que es una "sentencia de conformidad aceptada por las partes, y se ha concedido al condenado el pago fraccionado de la responsabilidad civil a mi representado y a los otros agentes, condenándole además a pagar las costas procesales". El agresor tiene múltiples antecedentes, la mayoría de ellos por robo con fuerza en las cosas, y distintas infracciones administrativas en materia de extranjería, tratándose de un ciudadano de nacionalidad rumana.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, lamentó que "las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales, y Puente Genil es el municipio de la provincia donde tenemos que atender más casos". "Por ello llevamos años reclamando que se agraven las penas por este tipo de hechos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y sobre todo que se les reconozca como profesión de riesgo", añadió sobre el caso de este ladrón.