Carla Antonelli se reconcilia con Sánchez: de dejar el PSOE, a defender que "hay Gobierno progresista para rato"

Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, ha participado este jueves en la comisión de investigación del Senado a la que ha acudido Pedro Sánchez. La senadora ha aprovechado su turno de palabra para defender al Gobierno de coalición, del que Más Madrid forma parte a través de Mónica García, la ministra de Sanidad; pero también para salir en defensa del líder del Ejecutivo y de su mujer, Begoña Gómez.

La senadora ha denunciado que "el PP quiere dinamitar el Gobierno de coalición". "La realidad es que al PP, Vox y UPN, el tripartito de los resentidos, se les ha atragantado que haya ganado una moción de censura y dos elecciones democráticas consecutivas", ha añadido.

Lejos parecen quedar ya las tensiones que Antonelli tuvo con el PSOE, partido al que pertenecía y que abandonó en octubre de 2022. Ella había sido la primera diputada trans en España, en las filas socialistas y en la Asamblea de Madrid, y acabó descontenta con cómo el PSOE estaba abordando la tramitación de la Ley Trans, enfrentada esencialmente con el sector de las feministas clásicas lideradas por Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado.

Tras su salida, Antonelli también se ha mostrado muy crítica con algunas decisiones del PSOE, como la de eliminar el Q+ de las siglas LGTBI. En general, no suele tener inconvenientes en enfrentarse a sus antiguos compañeros de filas.

Sin embargo, este jueves no ha querido dar munición al PP y ha hecho una defensa cerrada de Sánchez. Incluso, ha defendido a Begoña Gómez, sin que nadie hablara de ella, para denunciar que está siendo víctima de una campaña de odio en redes sociales que asegura que en realidad se trata de una mujer trans.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, Más Madrid ya había decidido que su estrategia para esta comparecencia sería la de "huir de los trampantojos del PP". Y así se ha visto: "Queda Gobierno de coalición para rato", ha asegurado Antonelli, a lo que Sánchez ha contestado que mejor diga que queda Gobierno de coalición "para largo... porque Rato...", bromeando con el nombre de Rodrigo Rato.