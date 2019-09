Casado, a Sánchez: “Las elecciones las carga el diablo”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de haber “jugado con los españoles”, de haber “tratado con soberbia a toda la oposición” y de haber “instrumentalizado” las instituciones públicas. A juicio de Casado, el presidente en funciones ha demostrado en estos meses su “inacción” al frente del Ejecutivo: “Es la nada con sifón”. “Quien no es capaz de gestionar su investidura no es capaz de gestionar España. Cómo puede querer volver a pedir la confianza de los españoles. Quiere ser investido por agotamiento electoral. Ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar”. De cara al 10-N, Casado ha asegurado que Sánchez “ya tiene lo que quería”: unas nuevas elecciones ante las que el PP, ha recordado su presidente, “estará a la altura para recuperar el rumbo de una nación que le queda grande”. Y ha lanzado un aviso a su oponente: “Las elecciones las carga el diablo”.

Sánchez, visiblemente enfadado, ha achacado la responsabilidad de las nuevas elecciones a la actitud de los líderes de PP, Cs y Podemos. “España necesita estabilidad, moderación y un gobierno progresista, no bloqueo. Pero tres fuerzas políticas que han bloqueado el único gobierno posible”, ha subrayado en su réplica al líder popular. Según el diagnóstico de Sánchez, las nuevas elecciones se celebrarán por la “falta de sentido de Estado de Casado, la “irresponsabilidad de Rivera” y el “dogmatismo de Iglesias”. De cara a esa nueva cita con las urnas, Sánchez ha expresado su deseo de tener una representación mayor en el Congreso para evitar que se repita la situación actual: “Espero que el 10 de noviembre, los españoles nos den una mayoría más rotunda para que usted, señor Casado, el señor Rivera y el señor Iglesias no tengan la capacidad de bloquear el Gobierno”.