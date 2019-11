Casado acusa a Sánchez de “querer disfrazarse de nuevo de Frankenstein” con los votos de Bildu

Casado apeló al voto de todos aquellos que no quieran que Sánchez siga en La Moncloa deben elegir la "casilla" del Partido Popular, que es "la única alternativa posible".

En el día de Halloween, Pablo Casado dijo que Pedro Sánchez les había dado pistas “y nos ha dicho que quiere volver a disfrazarse de Frankenstein”. “Hay que agradecerle que después de tanto tiempo haciendo truco haya demostrado su trato” y le acusó de intentar otro gobierno Frankenstein con los votos de Bildu a favor o por abstención. Pedro Sánchez, ha "dejado claro" que quiere conformar un Gobierno "Frankenstein" con Podemos, nacionalistas y Bildu tras las elecciones generales del 10 de noviembre. A su entender, "ya reconoce que va perdiendo" y se ha "quitado la careta" coincidiendo con fiesta de "Halloween". "Desde hoy Sánchez ha dejado claro que ya ha elegido socio, otra vez Podemos y los nacionalistas. Quien no quiera que Torra, Junqueras y Otegi manden en España solamente puede votar al Partido Popular", insistió Casado, después de que el candidato socialista haya garantizado poco antes en un mitin en esta misma ciudad que no habrá gobierno de coalición con el PP.

Día de todos los santos. Arranca la campaña del PP en Vitoria, un lugar expresamente elegido para rendir homenaje a “nuestros santos”, los héroes que dieron su vida por la libertad. En los pasados comicios, los populares se quedaron a 300 votos de lograr el escaño que fue a parar a Bildu, por la fragmentación del voto de la derecha –en las pasadas elecciones Cs y Vox sumaron 12.000 votos-. En esta ocasión será la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y hermana de Miguel Ángel Blanco , Mari Mar quien tratará de lograr ese escaño frente a Bildu. “Yo no quiero que a Mari Mar Blanco le gane el que aún no ha condenado el asesinato de Miguel Ángel”, dijo Pablo Casado quien destacó el “testigo heroico” que recogió de su hermano, concejal de Ermua asesinado por ETA y le dijo "sabes devolver la esperanza”.

Seguridad

Casado recordó las propuestas que tienen que ver con la Seguridad e Interior. Entre ellas, propondrá porque en todos los ayuntamientos donde hubo un asesinato de ETA haya un memorial, homenaje, placa, o museo en honor a los que perdieron su vida por las libertades. El programa del PP introducido la modificación del código penal para prohibir los homenajes terroristas y también su convocatoria. Que sea imprescindible colaborar en el esclarecimiento de los asesinatos. También plantean una modificación de la ley de seguridad ciudadana que permitía una “mayor coordinación para acabar con este tipo de ultrajes” como el ocurrido en Cataluña.

Los populares apuestan por continuar con la equiparación salarial de Policías y Guardias Civiles de quien dijo son "las mejores fuerzas del mundo” y no tolerarán que se aprueben los mal llamadas abusos policiales que equiparan a los verdugos con las víctimas, como ha ocurrido en el Parlamento de Vitoria. Los populares también defienden la prisión permanente revisable ampliando los supuestos a maltratadores y violadores, y tuvo un recuerdo especial para Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo “que no puede entregar hoy un ramo a su hija porque unos desalmados no han dicho donde está el cadáver”.

Casado indicó que también en su programa electoral figura la modificación de la ley del menor para que las nuevas tipologías no queden impunes y una inmigración regular, compatible con la firmeza y defensa en nuestras fronteras y solidaridad con el lugar de origen.