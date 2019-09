Casado exhibe la unidad del PP en clave electoral

Los dos presidentes autonómicos del PP referentes de la moderación y el centro, el gallego Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, Juan Manuel Moreno, están en la carta de presentación con la que Pablo Casado inaugurará el nuevo curso político. Casado revisó su agenda y rectificó su decisión de no cumplir con la tradición de que el presidente nacional del partido arrope al «barón» gallego en la apertura del nuevo curso político. En Génova midieron que esa ausencia podía alimentar las voces que siguen contando que Casado y Feijóo no están en «la misma onda», aunque en estos momentos el líder nacional tenga más control del partido y autoridad que antes de las elecciones autonómicas y municipales. No por los resultados, pero sí por el poder territorial que ha conseguido mantener gracias a su política de pactos con Ciudadanos y con Vox.

Casado estará hoy en Pontevedra con Feijóo, y en Alicante con la presidenta del PP valenciano, Isabel Boning. El lunes presentará una conferencia del presidente de la Junta andaluza en Madrid. El interés está, sobre todo, en Galicia después de que el presidente gallego se distanciara de la importación a su tierra de la marca electoral España Suma, con la que el PP está intentando meter presión para movilizar el voto útil para sus siglas en el caso de que la incertidumbre política actual concluya en la convocatoria de elecciones. En el PP sabían antes de registrar esta marca que la fórmula no iba a contar con el apoyo de Rivera, y además incorporar a Vox genera serias dudas internas. Pero su utilidad no dependía de su viabilidad, es sólo un instrumento para construir un mantra más sólido para apelar a que no se vuelva a fracturar el voto de derechas.

Feijóo y Moreno tienen vida propia, por trayectoria y representación interna, no están adscritos en la órbita de Casado, como ocurre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero en este arranque de curso también es cierto que Casado tiene más fuerza para contestar a los movimientos internos que puedan activarse si hay de nueva campaña electoral por discrepancias con su estrategia. Antes de llegar a cruzar ese «puente» Casado se deja ver con sus dos «barones» más centristas porque la foto es buena, vende unidad dentro del PP, y porque a él también le suma ampliar la imagen de líder de derechas con guiños a la moderación.

El líder nacional tiene pendiente activar los congresos regionales y provinciales, y también tendrá que afrontar elecciones en Galicia el año que viene. Un nuevo punto de inflexión que reactivará el debate sobre si el presidente gallego tiene futuro en la política nacional después de que no diera el paso adelante en la sucesión de Mariano Rajoy. Si la negociación de los pactos postelectorales no hubiera cuajado como lo ha hecho a favor de los intereses de Casado ese debate no esperaría hasta el año que viene y estaría ya abierto. Pero Casado ha puesto un sólido tapón a cualquier intento de cobrarse con su cabeza los malísimos resultados electorales que obtuvo el PP en las últimas elecciones generales. Sólo una catástrofe, en el caso de que hubiera repetición electoral, podría volver a moverle el suelo. Y difícilmente porque ha aprovechado estos procesos electorales para renovar el partido. Además, en el PP están convencidos de que unas nuevas elecciones les beneficiarán porque recuperarán voto de Cs y, sobre todo, de Vox. En este arranque preelectoral Casado también visitará Cataluña en los próximos días. Está prevista, asimismo, una conferencia de Díaz Ayuso en Barcelona, presentada por Álvarez de Toledo.