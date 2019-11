Casado: “Votar a Vox es votar a Vox, y votar al PP es echar a Sánchez de la Moncloa”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado el Instituto de Educación Secundaria La Flota y el centro de Hostelería en Murcia, acompañado por el secretario general del PP y cabeza de lista por Murcia al Congreso, Teodoro García Egea.

Posteriormente, se trasladó al Teatro Romano de Cartagena, donde mantuvo una reunión de trabajo con los representantes del PP en los ayuntamientos del Mar Menor.

Casado arremetió contra Pedro Sánchez que ayer dejó claro “que no hay una sola institución que no vaya a dejar degradada”, después de que el presidente del gobierno en funciones haya rectificado hoy de sus palabras en las que aseguró en una entrevista de RNE que la Fiscalía dependía de él. El líder del PP indicó que es “lamentable que ponga en riesgo la extradición de prófugos” y con el cansancio “se le cae la careta”. Por ello exigió a Sánchez que “apoye a la Fiscalía para actuar contra los violentos y Torra”, después de conocerse que las grabaciones que tiene la Audiencia Nacional “Puigdemont estaba al mando de los CDR para recluirse en el Parlament con Torra y declarar la independencia” lo que consideró de una “gravedad extrema”. Si esto está ocurriendo, recordó que es “porque Sánchez decidió retirar el control de supervisión” de la ley de estabilidad financiera que aplicó el PP. Por ello, Casado aseguró que lo que está ocurriendo “demuestra que Sánchez no está a la altura de volver a ser presidente”.

El líder del PP volvió a apelar a la unidad de voto. Aseguró que “Sánchez es un experto en dividir el voto de la derecha” y por primera vez se refirió a Vox para asegurar que “votar a Vox es votar a Vox; y votar a Cs es votar a Cs, pero votar al PP es echar a Sánchez de La Moncloa”.

También se refirió a la crisis económica donde “Bruselas le ha quitado la careta” a Sánchez. “España no va bien, hay crisis coló la copa de un pino” y “este gobierno es la mayor amenaza a la calidad democrática”. Por la tarde, Casado estará en Valencia donde además Vox también tiene un mitin.