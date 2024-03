La Comisión de Justicia del Congreso da su plácet a la amnistía y ERC y Junts avisan con nuevos desafíos

La ley de amnistía ha logrado el plácet de la Comisión de Justicia del Congreso este jueves y lo ha hecho sobre la bocina, en el último momento, porque el plazo acababa hoy mismo. El acuerdo entre PSOE, ERC y Junts incluye cambios en la proposición de ley: en total, son cuatro enmiendas. La primera introduce modificaciones en el preámbulo; y, el resto en los artículos 1, 2 y 7. De los 37 diputados que hay en la Comisión de Justicia, 20 han votado a favor de las enmiendas y 17 en contra (PP y Vox).

La ley debe pasar la próxima semana por el Pleno del Congreso para recibir el último "sí" antes de viajar al Senado. Ese Pleno se celebrará previsiblemente el jueves y será en sesión extraordinaria, a continuación de la sesión ordinaria. En todo caso, eso se tendrá que oficializar en la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes. Superado ese trámite del Congreso, la norma viajará al Senado para su tramitación.

Los cambios en el artículo 2 de la ley son los que más miradas han centrado porque incluye modificaciones en los delitos de terrorismo y traición. En ese precepto se regulan los delitos que quedan excluidos de la amnistía, algo que Junts ha forzado a matizar al máximo para evitar que quedaran causas judiciales relacionadas con el "procés" fuera del ámbito de aplicación de la amnistía (Tsunami, Voloh o CDR). Con el nuevo redactado, se suprime la referencia del Código Penal español y solo quedan recogidos los "actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo" según el Derecho europeo (Directiva 2017/541) y siempre y cuando "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", haciendo referencia a la tortura y la muerte.

Con el nuevo redactado, también queda retocado el delito de traición. Hasta ahora, quedaban excluidos de la amnistía "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal". Sin embargo, tras la enmienda pactada entre PSOE, ERC y Junts, el precepto añade la coletilla de que todo delito de traición quedará excluido siempre y cuando no se haya producido "tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas".

También el artículo 1 materializa el cambio temporal para ampliar la aplicación de la amnistía a los delitos cometidos hasta noviembre de 2011. Ahora, el límite temporal estaba fijado en enero de 2012.

Lo cierto es que los partidos independentistas, lejos de darse por satisfechos tras estos cambios en la amnistía, se han envalentonado y ambos se han mostrado desafiantes. Tanto ERC como Junts han coincidido en advertir que la amnistía es tan solo "un punto de partida" para iniciar la segunda fase de la negociación que debe desembocar en un referéndum. Además, Míriam Nogueras (Junts) ha advertido a los jueces: "A ver si algún juez prefiere prevaricar antes de aplicar esta ley". También el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha atacado a los jueces al acusar a la Audiencia Nacional de comportarse como "el Tribunal de Orden Público heredado del Franquismo". "Gracias al encomiable trabajo de muchísimos jueces, el PP no ha conseguido desterrar la independencia del Poder Judicial, pero ha conseguido que muchas decisiones de sus esferas más altas sean cada vez menos imparciales, equitativas y justas", ha añadido, a lo que la portavoz del PP María Jesús Moro ha tenido que tomar la palabra para que el presidente de la Comisión Francisco Lucas (PSOE) frene el señalamiento a los jueces.

Ya en el debate en Comisión, tanto Junts como ERC han mostrado sus diferencias. Josep Maria Cervera (Junts) ha sacado pecho de que gracias al "no" de su partido el 30 de enero se ha forzado al PSOE a introducir más cambios ya que también ha permitido "conocer el informe de la Comisión de Venecia". "Nos ha permitido ajustar la ley a los criterios de la Comisión de Venecia", ha afirmado, asegurando que el texto, tal y como está ahora, sí es integral y beneficia a todos los independentistas con causas judiciales. En cambio, Pilar Vallugera (ERC) ha negado que este texto sea más garantista que el que ya había el 30 de enero porque va a depender de los jueces. "Llevamos un mes y medio de retraso en la aprobación. Los textos inatacables con esta judicatura no existen", ha señalado Vallugera, quien ha lanzado un mensaje a Junts y a Carles Puigdemont al decirles que están en político por defender los intereses de toda la gente, no los "personales".

Cuca Gamarra ha cerrado el debate parlamentario y, de entrada, ha pedido que se retiren del acta todas las "alusiones" y ataques a los jueces que se han proferido, aunque ha dicho que esto lo debería haber hecho el propio presidente de la Comisión. Además, Gamarra ha advertido de que los partidos separatistas han dicho que "ahora sí" van a ir a por la autodeterminación por lo que la "amnistía no ha cerrado nada". "Aquí se vuelve al punto de partida. Los gobiernos en democracia buscan reforzarlas, pero aquí se vuelve al punto de partida con un socialismo que ha puesto una alfombra habiendo desprotegido el Estado de Derecho", ha señalado la secretaria general del PP, quien ha dicho que ahora los separatistas pueden volver a intentar la independencia con "impunidad". "Es una ley injusta, inconstitucional e inmoral", ha zanjado.